El alcalde de Siero critica la suspensión de la línea Gijón-Parque Principado: "No es inteligente"

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha criticado este jueves la suspensión de la línea de transporte público Gijón-Parque Principado y ha asegurado que no puede entender que se cambie "porque un colectivo se queje" y ha asegurado que la decisión "no es inteligente".

En unas declaraciones a los medios, el primer edil de Siero ha explicado que la creación de esta línea es una medida que compartía "al 100%" que "responde a un interés general". "No podemos querer decidir dónde compra la gente. Parque Principado es el punto más visitado de Asturias. Más de 10 millones de personas compran allí cada año. La gente quiere comprar libremente donde encuentre la mejor oferta o donde decidan", ha aseverado.

El regidor ha reaccionado así a la suspensión de la línea, que iba a empezar a operar el 14 de diciembre y que finalmente no se pondrá en marcha después de que la Unión de Comerciantes de Asturias haya hecho público un comunicado en el que solicita al Gobierno asturiano que anule el servicio de transporte público que iba a conectar Gijón con el centro comercial Parque Principado.

El servicio iba a comenzar este 14 de diciembre y se iba a extender a lo largo de la Navidad, pero tras la protesta de los pequeños comerciantes el Consorcio de Transportes de Asturias anunció este miércoles que suspende su puesta en marcha.

García ha remarcado que el transporte público "está para llevar a la gente donde quiere ir, no donde nosotros queremos, y tiene que responder a los movimientos de la ciudadanía". Así, asegura que la decisión de no poner en marcha esta línea "no es inteligente y no responde al interés de los ciudadanos".

"El dinero público tiene que responder al interés de los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren comprar en Parque Principado, tendremos que poner transporte público a Parque Principado y no quitarlo para ver si vienen a comprar a mi tienda", ha aseverado.

Como alcalde de Siero está "totalmente en contra" de que se elimine el transporte allí. "Todos los comercios tienen su espacio y pueden convivir. El reto es competir con el comercio online, no presencial", ha zanjado.