Los alcaldes mineros dicen que no habrá ayudas al carbón hasta que Industria presente un nuevo plan

Actualizado 02/05/2013 17:56:59 CET

MIERES/OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de la Asociación comarcas mineras (Acom) han asegurado este jueves en Mieres que el Ministerio de Industria es el "responsable" de la "situación agonizante" que atraviesa el sector de la minería.

El presidente de Acom y alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, ha explicado que Europa no puede exigir al Gobierno central el pago de ayudas hasta que tenga sobre la mesa un nuevo plan de "cierre ordenado" que incluya número de trabajadores, pozos en funcionamiento y una planificación de extracción del mineral, entre otras cláusulas.

Calvo ha hecho estas declaraciones al término de una reunión de la comisión permanente de Acom, tras mantener encuentros con el Secretario de Energía, Consejeros de Asturias y León y responsables del Parlamento Europeo de Estrasburgo y la Dirección General de la Competencia en Bruselas. El balance ha sido rotundo: "Europa, por desgracia, no tiene competencias para ordenar pagos, pero sí para decir que no se paguen ayudas porque no se ha elaborado un nuevo plan".

La alcaldesa de Villablino y miembro de Euroacom, Ana Luisa Durán, ha añadido que "no se pueden echar culpas a Europa que no tiene". "El enemigo está en casa porque el Gobierno central no tiene voluntad política para elaborar el plan", ha criticado.

SITUACIÓN "MÁS QUE DRAMÁTICA" EN LAS CUENCAS

Los alcaldes, acompañados por el regidor de Mieres, Aníbal Vázquez, han recordado que están pendientes de pago 111 millones de ayudas de 2012 y que hay comprometidos 113 millones para 2013. "La minería privada, a día de hoy, está cerrada", ha dicho Durán.

"Hay familias que no ingresan un suelo desde hace cuatro meses" y algunos ayuntamientos, según han explicado, "reparten comida con nocturnidad para los que no tienen que comer". "Decir que la situación es dramática es quedarse cortos", ha zanjado Calvo.