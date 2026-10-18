Ángela Pumariega será la candidata del PP en Asturias al Congreso

Archivo - Ángela Pumariega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, será la cabeza de lista del PP al Congreso de los diputados por Asturias en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han anunciado los 'populares' asturianos en sus redes sociales este domingo. Un anuncio en el que destacan el espíritu deposrtista de la candidata.

"¿Quién mejor que una regatista ganadora de un oro olímpico para poner rumbo al primer puesto en las elecciones del 29 de noviembre? Ángela Pumariega será nuestra candidata al Congreso por Asturias!", recogen las publicaciones en la red X y en Instagram del PP de Asturias.