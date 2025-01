ANPE alerta de deficiencias en el instituto La Florida, abierto recientemente en Oviedo

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha alertado este martes de "múltiples deficiencias" en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Florida, en Oviedo. Advierten de que algunas suponen "riesgo directo" para los alumnos en un centro que se ha inaugurado en septiembre.

A través de una nota de prensa, en la que adjuntan diversas fotografías, la organización explica que ha visitado el comité de salud laboral para evaluar riesgos en el centro y durante la inspección constataron "diversas carencias y probleamas, tanto a nivel estructural como funcional".

En concreto, señalan la existencia e una puerta en el aula de tecnología que da a una cornisa exterior de la fachada, abierta y sin verga, así como la falta de seguridad en la terraza.

Si bien las aulas cumplen con el espacio en función de las ratios, ANPE dice que el mobiliario utilizado "es mayor que el estandar, las mesas tienen formas irregulares y carecen de espacio para el almacenamiento". Añaden que las paredes laterales son acristaladas y las otras dos son biombos, por lo que ninguna permite instalar perchas o estanterías. "El alumnado se ve obligado a dejar sus pertenencias en el suelo, en zonas de paso más estrecha de lo habitual lo que imposibilita el tránsito de los docentes", explican.

Comentan que la intensidad de la luz de cada una de las aulas se regula con un mando a distancia y que, sin embargo, hay un único mando para todo el centro.

En las ventanas al norte dicen que hay remates mal hechos y entra frío. Además, las ventanas no se pueden abrir. "Hay un sistema de ventilación sensible a la cantidad de CO2, pero si se avería deja sin adecuada ventilación al centro", ha comentado.

ANPE indica que la evacuación de emergencia da directamente al césped que en invierno se hiela y que existe una única zona de taquillas en todo el centro, alejada de las aulas y con algunas tan altas que no son accesible ni para una persona de altura media.

Por lo que se refiere al polideportivo alerta ANPE de que las espalderas están ancladas a pladur y algunas de ellas ya se están desprendiendo. "Hay una zona de escaleras fuera de toda normativa en la que no cabe el pie completo y con escalones de diferentes medidas. Hay almacenes que no cumplen con la altura mínima establecida para espacios de trabajo", añaden.

Para ANPE, un edificio de nueva creación no puede permitirse "tal acumulación de problemas" y considera que la Consejería de Educación debe revisar los proyectos de manera "más concienzuda" antes de aprobarlos.

"La inversión que va a exigir subsanar todas las carencias va a ser muy costosa. Parece que además el edificio se ha olvidado de su funcionalidad principal, dar servicio al alumnado asturiano; se dirige a un público muy específico al que parece no tener en cuenta. Estéticamente puede parecer atractivo acristalar todas las aulas hacia el pasillo, pero cuando se trabaja con alumnado de ESO y bachillerato que necesita reforzar su concentración, la instalación de elementos distractores no es lo más adecuado, por no hablar de la inversión en limpieza que requiere un planteamiento de dichas características", critican.

Desde ANPE piden que se solucionen los problemas y esperan que no se produzcan en futuras ocasiones. "El curso que viene se abrirá el nuevo IES de La Corredoria, esperamos no tener que encontramos en la misma tesitura", apuntan.