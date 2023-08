Aparece una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo

Se harán batidas para controlar si aparecen nuevos ejemplares



GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salvamento de Playas ha localizado este miércoles un ejemplar de carabela portuguesa en el arenal de San Lorenzo, a la altura del club de Regatas.

Tanto Salvamento como Bomberos estarán atentos por si volviera a aparecer algún otro ejemplar, si bien la playa no ha tenido que ser cerrada, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés. A tal fin, se harán batidas en moto de agua.

No obstante, desde el Ayuntamiento se ha señalado que son ejemplares que habitualmente se mueven de forma individual y no en grupo, por lo que es más que posible que no haya más.

Asimismo, las condiciones meteorológicas hacen más propicio que, en caso de que haya, no entren en la bahía gijonesa sino que vayan directamente hacia el puerto de El Musel.