Aprobada la ley de Salud del Principado, que sustituye a la normativa de 1992

Publicado 29/03/2019 11:39:47 CET

Podemos lamenta que Barbón (PSOE) se pliegue ante sus "colegas más veteranos" y permita "encubrir a jetas"

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos y Foro han sumado sus votos este viernes para aprobar la ley del Principado de Asturias de salud, una norma que sustituirá a la normativa que venía rigiendo desde el año 1992. No ha habido unanimidad, ya que Podemos ha votado en contra e IU se ha abstenido.

"Esta nueva ley servirá para apuntalar un modelo sanitario que, año tras año, muestra su alta calidad y en el que podremos introducir mejoras relacionadas con las estructuras de gestión y con la dotación de recursos humanos y materiales", ha dicho el consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Francisco del Busto.

Ha señalado que la nueva ley es "más actualizada" y podrá servir para trabajar en las próximas décadas. En el trámite parlamentario el Gobierno renunció a su intención inicial de modificar el mapa sanitario. Del Busto ha defendido el texto final y ha dicho que se establece que el marco de referencia para todas las actuaciones en materia de salud y servicios sanitario será el plan de salud, un documento que el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas.

La nueva ley, sin embargo, no aporta nada nuevo a lo que ya existe según ha afirmado el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, que ha dicho que el PSOE, partido que gobierna en Asturias, evitó negociación alguna una vez que consiguió el apoyo del PP, suficiente para sacar adelante la iniciativa.

Ha lamentado que no se haya aceptado su iniciativa para hacer públicos conflictos de intereses de médicos con farmacéuticas. "Son un 1 por ciento de los profesionales, jetas que ustedes están encubriendo con su inacción", ha lamentado el diputado de Podemos, que ha dicho que la votación no es más que el 'trailer' de lo que va a suponer la próxima legislatura, en la que prevé pactos entre los nuevos candidatos del PSOE y PP a la presidencia del Principado, Adrián Barbón y Teresa Mallada respectivamente. Ha lamentado que Barbón no haya impedido el comportamiento de sus "colegas más veteranos".

En IU se han abstenido en la votación. Marta Pulgar ha explicado que la ley no responde a las expectativas porque no renueva las actuales estructuras. "Así, mal se puede dar respuestas innovadoras", ha apuntado, temiendo que la norma "se quede en mera literatura". La diputada del PSOE Carmen Eva Pérez ha lamentado la postura de IU y ha dicho que esperaba que fuesen más valientes.

Por otro lado, la sesión plenaria de este viernes, la última de la actual legislatura, ha servido para que los grupos aprueben por unanimidad la nueva ley asturiana de Participación y Promoción Juvenil. Según han explicado desde el Gobierno, la norma eleva a rango de ley políticas desarrolladas en las dos últimas legislaturas, que "han permitido la recuperación del Instituto Asturiano de la Juventud".