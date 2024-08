Aprobada en Pleno una iniciativa para favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables

Barcia advierte de que la pérdida del parking de Peritos puede acarrear "números rojos" a la empresa de la ORA



GIJÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón ha logrado el voto a favor de todos los grupos, excepto Vox, a su iniciativa plenaria para diseñar una estrategia de vivienda que facilite el acceso a la misma por parte de los colectivos más vulnerables.

Así lo ha hecho, durante el Pleno Municipal celebrado este jueves, en el que ha aceptado la enmienda presentada por los partidos del Gobierno de coalición, Foro y PP, por la que se marca una mayor implicación de Vipasa a la hora de coordinar posibles soluciones.

La concejala socialista Natalia González, por su parte, ha llamado la atención sobre que el mayor problema para el desarrollo de una vida digna, que es el acceso a la vivienda según ella, afecta a toda la ciudadanía gijonesa, pero para las personas de mayor vulnerabilidad se convierte en una "traba insalvable" para proyectos incorporación social.

Ha explicado, asimismo, que el PSOE acepta la enmienda presentada ya que no modifica "sustancialmente" la iniciativa. No obstante, ha mostrado su preocupación sobre que no se profundice en el estudio de vivienda vacía en la ciudad y a que desaparezca la compra de vivienda dispersa. Esta ha defendido que haya vivienda pública en todos los barrios.

Por parte del PP, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, ha apuntado que el problema de acceso a la vivienda no es nuevo, viene de años atrás, según ella.

Al tiempo, ha considerado que requiere del compromiso "inexcusable" de las tres administraciones y ha aludido a las medidas que ha tomado ya el Gobierno local, como el aumento del precio de alquiler máximo para poder acceder a una vivienda.

Sobre el programa Xixón Alquila, ha incidido en que no funcionó, tras solo 20 contrataciones en 20 años. También ha llamado la atención sobre que desde el Principado se había anunciado una estrategia autonómica contra el sinhogarismo y "ni está puesta sobre la mesa, ni se la espera", ha remarcado.

En su caso, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha destacado que esta iniciativa habla de vivienda social y de evitar el sinhogarismo, y se ha mostrado a favor de potenciar las funciones de Emvisa y de la vivienda dispersa, que da, a su juicio, mayor cohesión social.

Eso sí, ha hecho una llamada de atención al Gobierno local sobre el grado de cumplimiento de esta y otras iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda. "Es el momento de abandonar las excusas", ha apuntado antes de pedir más vivienda pública en la ciudad.

En esa misma línea, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha considerado de "enorme y urgente necesidad" el aumento del parque público vivienda. Ha defendido, al contrario que el Gobierno local, que el programa Xixón Alquila puede ser una herramienta para sacar la vivienda vacía al mercado del alquiler y ha apostado por la coordinación entre administraciones.

Más crítica se ha mostrado la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien ha considerado necesario un giro en la política actual que dé respuesta al problema de acceso a la vivienda, penalizado, según ella, "radicalmente", por la Ley de Vivienda del PSOE.

A los socialistas ha pedido que cambien la citada ley y que no presenten más propuestas "intervencionistas o ideologizadas" como las del Gobierno del Principado sobre la fijación de precios. A su juicio, esto solo va a servir para seguir deteriorando el mercado de alquiler.

MUSEO DE MARINA CIVIL

No ha salido adelante, en cambio, una proposición de Podemos para crear un gran museo de la Marina Civil, prioritariamente en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón que van a acoger el proyecto de economía circular 'Naval Azul'. En este caso Podemos, IU y Vox votaron a favor, PSOE se abstuvo y el resto lo hizo en contra.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha propuesto este museo desde un enfoque abierto, vinculado a la disciplina náutica y ligado a la propia historia de la ciudad y su relación con el mar. Eso sí, ha dicho estar abierta a darle otra ubicación distinta al desarrollo de 'Naval Azul'.

También ha visto una oportunidad para difundir el respeto al medio marino y para albergar una biblioteca orientada a la investigación académica, además del museo con una colección de objetos singulares.

Para ella, es una apuesta por poner en valor lo que diferencia a la ciudad de otras, a lo que lo ha visto compatible con el Museo Marítimo de Luanco, ya que este último no refleja mínimamente la seña identitaria de Gijón con su vinculación al mar. Es por ello, que ha asegurado que esto último le suena a excusas del Gobierno local para no aceptar propuestas de la oposición.

Sobre ello, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha hecho valer todo lo actuado por el Gobierno local en cuanto a desarrollo cultural y de equipamientos del municipio y ha opinado que "difícilmente" tendría cabida ahora mismo este museo en esa estrategia municipal.

Ha recalcado que el museo necesita elementos diferenciadores, por lo que habría que investigar y, además, ha considerado que la ciudad no cuenta con una colección de estas características ligada al mar. A esto sumado la existencia del citado museo de Luanco, muy cercano a Gijón.

En el caso del PSOE, la concejala Marina Pineda ha elogiado el stand del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, centrado en 'Naval Azul', y que pone de manifiesto un proyecto ya iniciado en los 90, por el entonces alcalde Tini Areces, años en los que se creó la playa de Poniente.

Sobre la iniciativa de Podemos, ha recordado que el museo del Ferrocarril se creó con intención de ser un museo industrial, por lo que ha opinado que tal vez se podría explorar esa idea para incluir la parte naval.

Por parte de Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco, ha visto esta iniciativa "de sumo interés" tanto para gijoneses como visitantes, si bien ha considerado que debería tener contenidos más amplios sobre la vinculación al mar de la ciudad desde un punto de vista multisectorial. Dicho esto, ha defendido que se haga ajeno a toda ideología partidista.

La concejala de IU Noelia Ordieres, por su parte, ha señalado que este proyecto no solo debe ser un recuerdo del pasado, sino una apuesta por el futuro, a lo que ha animado a incluir una plataforma sobre cambio climático. Ha incidido en la relación con el mar de Gijón, que recorre todas las especialidades formativas.

ROTONDA DE FORO

En el apartado de ruegos, Vox ha conseguido que se aceptara parcialmente uno relativo a la circulación en la glorieta de Foro. El concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes Urbanos, Pelayo Barcia, ha apuntado que mejorarían "un poco" la señalética, pero ha visto "difícil" informar en tiempo real sobre el estado del tráfico.

Barcia ha explicado que el problema es la rotonda, su diseño y que se ha quedado pequeña, por lo que ha opinado que lo lógico sería hacer un sistema diferente para que el tráfico vaya mucho más fluido.

Dicho esto, ha recalcado que les han dejado "hipotecados" desde el mandato pasado con los fondos europeos, ya que el carril bus de la avenida de Oviedo no se podía cambiar hasta dentro de cuatro o cinco años.

Este último planteamiento es el que le ha dado también a Rouco en una pregunta en el Pleno sobre las soluciones del Ayuntamiento para la falta de aparcamiento. El edil, no obstante, ha señalado que se han perdido plazas de estacionamiento en unas zonas, pero se han recuperado o creado en otras.

En lo que respecta a las plazas que se perderán cuando se edifique en el antiguo solar de Peritos, ha advertido de que el problema no es solo ese, sino que puede poner en números rojos a la concesionaria que gestiona el control de la ORA y el parking que hay ahora allí, la Empresa Mixta de Tráfico.