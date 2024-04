Aprobada en Pleno una proposición para que la ciudad opte a acoger la sede de la Filmoteca de Asturias

Vox lograr sacar adelante una iniciativa para reclamar las infraestructuras pendientes



La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad, una proposición presentada por el Grupo Municipal Foro Asturias sobre la declaración de Gijón como sede de la Filmoteca de Asturias.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha apelado al histórico de actividades ligadas al cine que se han ido desarrollando a lo largo de los años en la ciudad, y especialmente el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), para defender la creación de todo un ecosistema vinculado al séptimo arte.

La iniciativa, por ello, recoge que se inste al Principado a que se adopten las medidas necesarias para que la Filmoteca tenga su sede en Gijón, además de acordar, entre otros agentes, con las entidades culturales de la ciudad, la mejor ubicación.

Y si bien el resto de grupos se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, son varios los que han recordado a Foro que fue bajo su mandato en 2011 cuando "se cargó" la Filmoteca y mandó fondos a Madrid.

Desde Vox se ha alegrado de que haya rectificado, mientras que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, se ha animado a "huir de localismos" para evitar lo que pasó con el Grado de Deportes.

Previo al debate plenario, ha intervenido en el Pleno también Pedro Roldán, de la Sociedad Cultural Gijonesa, en representación de diversas entidades culturales del municipio, para pedir también la postulación de Gijón como sede de la Filmoteca, a lo que ha aludido a la "amplia" tradición cinéfila y al "indiscutible éxito de critica y de público" del FICX.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

Vox, por otra parte, ha sumado los apoyos de Foro, PP y concejal no adscrito a su proposición de reclamación de las infraestructuras pendientes en la ciudad, que ha contado con el voto en contra de PSOE, IU y Podemos.

"El Estado mantiene una deuda difícil de justificar con nuestra ciudad", ha asegurado la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien se ha festejado que haya una reacción "unánime" de los ciudadanos contra la "inacción" del Estado, la cual considera una "burla" ante los intereses de Asturias.

Por otro lado, Rouco ha respondido a las críticas de IU por haber traído a Pleno una proposición y una Declaración Institucional, si es que lo que quería era una postura unánime de la Corporación.

"Haré lo que me salga de las narices", le ha replicado a IU, mientras que a Podemos, cuya portavoz ha usado el asturiano, le ha remarcado que como no entendió lo que dijo, no le responde.

Cabe recordar que Rouco había pedido por carta a la alcaldesa, tras un Pleno anterior, que intercediera ante lo que consideraba "burlas" hacia ella por parte de IU y Podemos.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha dejado claro que el Gobierno local no dejará pasar una oportunidad de reclamar al Gobierno sus compromisos con Gijón, al tiempo que ha lamentado que los actuales socios nacionalistas del Ejecutivo central socialista se llevan la mejor parte de las inversiones en detrimento de Gijón y Asturias.

Ha aludido, en otros "fracasos", al "fraude electoral" por la licitación "fake" del vial de Jove. En todo caso, ha dicho que tienden la mano al Gobierno central, pero "con la máxima exigencia".

En el caso de la portavoz 'popular' y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, esta ha reivindicado que el PP siempre ha sido impulsor de iniciativas para Gijón, por lo que ha opinado que esta proposición va en contra de los verdaderos responsables de la falta de infraestructuras.

Por contra, el concejal socialista Constantino Vaquero ha asegurado que esta iniciativa de Vox no aporta "nada", y representa más bien un "alegato político" de este partido.

También le ha recriminado a Rouco, sobre el Plan de Vías, que calle que está en marcha, con una declaración de impacto ambiental y un contrato de redacción del proyecto en elaboración. Al tiempo, le ha animado a que pida explicaciones también al PP.

Referente a la Autopista del Mar, ha achacado el cese de la línea marítima a "intereses" de la naviera y ha sostenido que el Principado tiene un "compromiso total" para recuperarla. De igual forma, ha defendido los pasos dados en el avance de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia).

En el caso de IU, se ha considerado esta proposición plenaria "una burla" y ha animado a Rouco a tener "un poco más de seriedad", mientras que Podemos la ha visto "escasa de contenido y concreción".

TORREÓN DE CRUZ ROJA

Por otro lado, se ha aprobado una proposición de IU- Más País - IAS para que la alcaldesa, como vicepresidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, interceda para retrasar el traslado del servicio de Cruz Roja del Torreón de Cimadevilla hasta que el proyecto de la zona esté totalmente desarrollado.

No han prosperado, en cambio, otros dos puntos de la misma proposición, encaminado a que se destine en el futuro desarrollo de los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón unas instalaciones en las que ubicar la base de Cruz Roja y a que, si es necesario provisionalmente, se pueda disponer de unas instalaciones adecuadas a las necesidades del servicio en el entorno próximo al amarre de las embarcaciones.

PAJARERA DE ISABEL LA CATÓLICA

Por otra parte, no ha salido adelante una proposición de IU - Más País - IAS para instar al Gobierno municipal a presentar al Principado una propuesta de colaboración para convertir el aviario del parque de Isabel la Católica en centro de recuperación de aves heridas o enfermas o pollos que caen de nidos ni el crear un servicio de voluntariado ligado al mismo.

Sí que ha prosperado, dentro de la misma iniciativa, con el solo voto en contra de Vox, elaborar un programa de educación ambiental basado en la interpretación del entorno que ofrece el citado parque y el actualizar el plan de usos y gestión del mismo.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha advertido de que es "totalmente inviable" la transformación de la pajarera en centro de recuperación de aves, al tiempo que ha considerado, sobre los posibles voluntarios, que el manejo de aves heridas se trata de una "actividad de riesgo" y debe llevarse a cabo por profesionales acreditados. "Suena a excusas", le ha replicado IU.

En otro punto del Pleno, Podemos ha conseguido que se aprobara, por unanimidad, una proposición para la cesión del campo de rugby en La Calzada al Calzada Rugby Club.

Por parte del citado club, Jairo Riesco García, ha aludido a la difícil situación económica que tienen y ha defendido que inculcan valores como el amor propio. También ha recalcado que han hecho un uso responsable de la instalación del campo del Mata Jove y que les gustaría poder recuperarlo.

No ha salido adelante, en cambio, una proposición presentada por el Grupo Municipal Podemos para el establecimiento de ayudas predoctorales, al contar solo con el apoyo de IU.