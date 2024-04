Aprobada en Pleno, con el solo rechazo del PSOE, la modificación para la compra del terreno de Naval Gijón

Moriyón resalta el "espaldarazo" que se da a los vecinos del Natahoyo y critica que los socialistas votaran en contra



La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal la modificación presupuestaria, por una cuantía de 4.656.977,04 euros, con cargo al remanente líquido de Tesorería, para financiar el coste de adquisición de los terrenos de Naval Gijón propiedad de la Autoridad Portuaria gijonesa, que suman 35.000 metros cuadrados, así como para el abono de los gastos relativos a la citada compra.

Todos los grupos han votado a favor excepto el PSOE, que ha querido así mostrar su rechazo con la gestión del Gobierno local para la compra de estos terrenos.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha destacado que con esta aprobación se avanza "de manera firme" en la regeneración de este espacio en el barrio del Natahoyo, que lleva "demasiados años sin regenerar".

Ha resaltado, unido a ello, que ahora se presenta una oportunidad y ha recalcado al PSOE que la ley impide que se ceda gratuitamente estos terrenos, si bien se encontró una fórmula en la que El Musel cede una franja costera de 3.848 metros y nueve metros de ancho para paseo marítimo.

La regidora también ha incidido en que se va a destinar la mayor parte del terreno a uso productivo ligado a la industria limpia y empresas de economía azul autoridad.

Al tiempo, ha agradecido que la Autoridad Portuaria entendió que era un proyecto "de ciudad", como ha dado las gracias igualmente a la concejala socialista, Marina Pineda, por su colaboración que contribuyó a que esta operación de compra se mejore. Moriyón ha visto esta compra como un "espaldarazo" que da la Corporación al barrio del Natahoyo.

En el caso del PSOE, Pineda ha señalado que comparten la importancia y urgencia del desarrollo de Naval Gijón, pero ha incidido en que se requiere, a su juicio, de "empuje, valentía y ambición" para la reconversión de toda la fachada marítima de esa zona y la convicción de que el papel del ayuntamiento en el Consejo portuario no es solo para defender y proteger los intereses económicos del puerto, sino también de la ciudad.

Por otra parte, ha considerado "bastante discutible" que no se pueda ceder gratuitamente este espacio, aunque no ha querido entrar a valorar esta cuestión.

Sí que ha recalcado que con subastas se podía haber reducido hasta el 45 por ciento el precio total de la operación, al tiempo que ha recalcado que la Autoridad Portuaria lleva seis años intentando vender esos terrenos. Además, ha criticado que el Ayuntamiento se conforma con una cesión de la franja marítima que representa solo la mitad. Por todo ello, el PSOE ha votado en contra.

"Les falta convicción y creerse que Gijón no es una ciudad grande sino una gran ciudad", le ha trasladado la concejala socialista al Gobierno municipal.

"No se equivoque", le ha replicado en cuanto al primer punto la alcaldesa, quien ha recriminado al PSOE que no está votando en contra de un expediente, sino de los vecinos del Natahoyo. Ha recalcado, al tiempo, que en el Consejo portuario hay incluso una abogada del Estado, por lo que ha opinado que todo lo que el PSOE argumenta no parece que sea "real ni factible".

Le ha recordado a los socialistas, asimismo, que El Musel tiene un plan de financiación financiera, al estar intervenido por Puertos del Estado por la deuda que tiene, y uno de los compromisos del puerto es que se tiene que deshacer de activos que no necesita.

Es por ello, que ha conminado al PSOE a no obviar que la cuenta de resultados del puerto está sujeta a muchas otras cosas. Ha insistido en este caso, en que lo que hacen los socialistas es votar en contra del desarrollo del barrio del Natahoyo.

En cuanto a la queja del portavoz de IU - MP - IAS, Javier Suárez Llana, sobre lo que considera falta de información, la alcaldesa le ha asegurado que va a cumplir con su compromiso de mantener informados a los vecinos y grupos políticos. Ha apuntado, asimismo, que Urbanismo está ya trabajando en el plan especial de esta zona.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha recalcado que en este día se da un paso más en la adquisición de los terrenos, que supone una "enorme oportunidad" para Gijón y para poder volver a disfrutar de la vinculación de la zona con el mar.

"Sabemos cómo hacerlo", ha asegurado Pumariega sobre el futuro desarrollo de este espacio, a lo que ha tomado de referencia el desarrollo en la ciudad de la Milla del Conocimiento necesario. Ha apostado, además, por atraer a la ciudad empresas vinculadas a la economía azul para que puedan invertir en este nuevo polo industrial.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, Vox, ha destacado que se trata de una "apuesta de futuro" que va a consolidar el patrimonio de la ciudad, por lo que da por bueno el esfuerzo económico para la compra de estos terrenos.

Por otro lado, ha salido adelante otras dos modificaciones presupuestarias del Patronato Deportivo Municipal, una de 1,2 millones de euros para el contrato de patrocinio del torneo de tenis ATP 250 que se celebrará en Gijón el próximo mes de noviembre y otra, de algo menos de 800.000 euros, principalmente para las obras de mejora de instalaciones deportivas, entre ellas la ampliación del pabellón del Mata Jove o la cubierta de la pista de Moreda.

Respecto a la modificación para el patrocinio del torneo ATP, ha votado en contra Podemos e IU y se abstenido el PSOE, mientras que el resto de grupos se ha posicionado a favor.

En el caso de la modificación para mejoras en las instalaciones, se ha aprobado por unanimidad, si bien ha habido quejas de la oposición por la falta de previsión y planificación presupuestaria.

Pumariega, por su lado, ha defendido la partida de patrocinio del torneo ATP por contribuir a potenciar la ciudad como referente deportivo. Incluso, ha augurado un retorno "mejor" que el obtenido en 2022, al ser la segunda vez que se acoge el evento deportivo.

Pineda, en el caso del torneo ATP, si bien ha considerado que es bueno para la ciudad, ha llamado la atención sobre que hace dos años cuando se celebró en Gijón lo organizaba la Federación Española de Tenis y el Ayuntamiento pidió ser coorganizadora para poder controlar en qué se gastaba el dinero, y no como ahora que se encarga una entidad privada.

Más críticos se han mostrado desde IU y Podemos, al recriminar que se dé dinero para su organización a una entidad privada israelí que, según ambos grupos, financia el "genocidio" en Gaza.

"No va a ser con nuestro voto ni con nuestro silencio", han dejado claro desde IU. La coalición también ha mostrado "muchas dudas" del retorno real de esta inversión.

Vox, por su parte, ha considerado que este torneo permitirá dar prestigio a la ciudad en el ámbito deportivo y entrar en un circuito al que pocas ciudades pueden acceder.