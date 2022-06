Aprobada una PNL de Podemos para agilizar el pago de las ayudas al alquiler

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este miércoles una Proposición no de ley (PNL) de Podemos para reformular las actuales ayudas al alquiler con el objetivo de garantizar su efectividad y evitar la exclusión residencial, ampliar el crédito hasta atender el 100% de las solicitudes que cumplen los requisitos y garantizar el pago de la ayuda desde el primer momento, abonando dicha ayuda mensualmente y no cada semestre, para garantizar los pagos en los hogares con mayor precariedad económica.

El portavoz de la formación morada, Rafael Palacios, defendió la iniciativa afeando la gestión del Gobierno autonómico y haciendo mención al desempleo, la precariedad, los problemas de acceso a la vivienda y las carencias en el sistema de protección social. La proposición contó con 39 votos a favor y 6 abstenciones.

La diputada socialista Ana Isabel González Cachero confirmó el apoyo de su grupo a la proposición, remarcando que el plan estatal de vivienda incorporará en breve las medidas planteadas y que fueron solicitadas por varias comunidades, entre ellas Asturias. Igualmente, admitió el "retraso evidente y reconocido" en el pago de las ayudas y se refirió a la ampliación de crédito ya aprobada para abonar los retrasos de la convocatoria de 2021.

También desde el PP confirmaron su respaldo a la PNL, resaltando la diputada Beatriz Polledo que su formación lleva meses denunciando que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar "no funciona", con una gestión marcada por "impagos, retrasos y caos". "No puede haber retrasos de 14 meses al pago del alquiler de viviendas", dijo la parlamentaria 'popular', afirmando que "el gobierno miente cuando dice que no deja a ningún asturiano atrás".

Ciudadanos optó por la abstención, mientras que desde IU señalaron como esencial urgir el complemento vital para la vivienda, y desde Foro se ofreció apoyo a la iniciativa frente a las "promesas y excusas del gobierno". Por su parte, Vox remarcó que la medida no sería necesaria por tratarse de un derecho garantizado, cuyo problema, cree, es "que el PSOE no quiere cumplir los compromisos".

TRANSPORTE FERROVIARIO

Además, en esta sesión plenaria se debatió una Proposición no de ley (PNL) de Izquierda Unida para garantizar un transporte ferroviario moderno, que fue defendida por el diputado Ovidio Zapico.

La iniciativa, que fue rechazada por 27 votos en contra con 10 abstenciones y 7 votos a favor, pretendía instar al Principado a realizar un estudio que analice las necesidades de intervención en las líneas ferroviarias de ancho métrico para garantizar un transporte ferroviario moderno, tanto en prestaciones como en frecuencias, que permita a medio plazo que estas sean de en torno a los seis minutos en las líneas que unen las principales localidades de la zona central de nuestra Comunidad.

Igualmente, buscaba definir un plan de inversiones para cumplir los objetivos del estudio de necesidades y un calendario para su ejecución; establecer un convenio con el Gobierno central para la ejecución de ese plan de inversiones de acuerdo con el calendario que se haya fijado, definiendo las obligaciones que asume cada una de las Administraciones; y fijar un proceso de negociación de la transferencia de las competencias en materia de ferrocarriles que permita su plena asunción por nuestra Comunidad Autónoma una vez culminado el plan de inversiones.