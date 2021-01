Aprobadas las bases para la convocatoria del Plan de Empleo Local 2021/2022, para 155 beneficiarios

Se ha dado luz verde a 170 nuevas ayudas enmarcadas en el programa de recuperación económica 'Gijón Reinicia'

GIJÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes las bases de la convocatoria del Plan Local de Empleo 2021-2022.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, están enmarcadas en las subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que en este caso es de 3,425 millones de euros, distribuidos en dos anualidades de 1.712.500 euros cada una.

Este Plan de Empleo 2021/2022 permitirá al Ayuntamiento la realización de 155 contratos de un año de duración, y entre colectivos especialmente desfavorecidos desde el punto de vista del acceso al empleo.

A este respecto, 69 de estas contrataciones estarán reservadas para personas mayores de 45 años, y otras 21 para personas pertenecientes a familias perceptoras del Salario social Básico o Ingreso Mínimo Vital.

Las bases contemplan, además, de forma preferente en el proceso selectivo, otras circunstancias que atienden a condiciones económicas o sociales características de los colectivos vulnerables.

El período de solicitud se abrirá este próximo miércoles y hasta el 9 de febrero. A partir de esa fecha se iniciará el período de selección de los participantes, que posibilitará la contratación, previsiblemente, durante los meses de marzo o abril de 2021.

NUEVAS AYUDAS

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a 170 nuevas ayudas enmarcadas en el programa de recuperación económica 'Gijón Reinicia', por un importe total de 215.939,32 euros.

Con esta nueva aprobación, el número de solicitudes tramitadas es de 1.434, es decir, un 70,29 por ciento de las recibidas, por un importe total de 2.015.202,38 euros. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se sigue trabajando en la tramitación de estas ayudas, para las que ha recibido un total de 2.040 solicitudes.

En otro apartado, se ha dado conformidad a la instalación de cinco pantallas LCD en soportes tipo mupi, presentada por la empresa JC Decaux España S.L, adjudicataria del contrato para la instalación, conservación y explotación de soportes de información, marquesinas y demás elementos urbanos de interés y uso público.

Con la implantación de esta tecnología, la empresa ofrece al Ayuntamiento de Gijón la ampliación de sus canales de comunicación, reservando el diez por ciento del tiempo total de emisión para la información municipal.

Asimismo, se han aprobado las reformulaciones de las solicitudes presentadas por las Organizaciones No Gubernamentales que han concurrido a las subvenciones en el marco de la convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo del año 2020 del Ayuntamiento, por un importe de 1,4 millones de euros.

BARRIO DE PESCADORES

También se ha levantado la suspensión temporal de las obras de renovación de aceras en el barrio de Pescadores, adjudicadas en septiembre a Alvargonzález Contratas S.A, dentro del contrato de Conservación y Mejora de la Infraestructura Viaria, por un importe de 60.493,21 euros.

La Junta de Gobierno del pasado 30 de diciembre decidió suspender estas obras durante dos meses, debido a las condiciones climatológicas adversas que dificultaban su desarrollo. Tras la emisión de un informe del Servicio de Obras Públicas, el pasado 24 de enero, que propone su reanudación, la suspensión de dichas obras se levanta.

Por otro lado, la Junta ha aprobado, inicialmente, el Plan Especial promovido por la mercantil Aliseda, S.A.U, con el objetivo de constituir, junto con las de su entorno, un nuevo barrio en la ciudad, llenando el vacío entre la autopista y la avenida de Oviedo. Además introduce un ajuste para recoger la realidad física de las parcelas e incorporar las dotaciones destinadas a espacios libres.

El PGO prevé en este ámbito la adscripción de 16. 238 m2 a sistemas generales. La promotora propone adscribir dos parcelas que suman 6.000 metros cuadrados y que forman parte del parque de los Pericones, por lo que restarían 10.238 metros cuadrados a adscribir al ámbito.

No obstante, teniendo en cuenta los suelos ya existentes con la calificación de sistemas generales, propone concretar esa adscripción segregándola de una parcela de 32.173 metros cuadradis en el Campus Universitario, en la Milla del Conocimiento Margarita Salas, cuya obtención es de interés prioritario para la ciudad.

CENTRO DE ANIMALES

Además, se ha aprobado también, de manera inicial, el Plan Especial-Estudio para la instalación de un centro de animales de compañía sobre parte de una finca situada en el Monte Deva.

Esta finca está calificada como suelo no urbanizable de interés agroforestal, incluyendo 725 metros cuadrados de camino que no son de propiedad del promotor, pero cuya situación legal no se altera y se incluye para mejorar la accesibilidad y los servicios.

Se considera además justificada la necesidad de edificar una vivienda vinculada a la actividad, que deberá derrumbarse en caso de cese de la misma, recuperando la parcela. El expediente se someterá a un periodo de información pública de dos meses.