ArcelorMittal sigue sin ver rentable invertir en plantas de DRI

Aditya Mittal agradece las ayudas de los gobiernos pero no ve aún viabilidad y reclama nuevas iniciativas de ámbito político

La empresa ArcelorMittal considera que a día de hoy no se dan las condiciones para invertir en instalaciones de reducción directa del mineral de hierro (DRI, por sus siglas en inglés). Una de ellas estaba proyectada en Gijón, en Asturias. Para ella, el Gobierno de España ya les había concedido una subvención de 450 millones con cargo a una ayuda del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de Descarbonización.

Sin embargo, la multinacional ha confirmado este lunes a través de un comunicado en el que se refiere a sus planes de descarbonización que ese tipo de inversiones no son rentables y aún no se dan las condiciones. Supondría producir más caro y la tecnología aún no es competitiva frente a la sobrecapacidad de producción de China.

Explica ArcelorMittal que no sólo en España, sino también en tros países anunció planes de inversión en plantas de DRI mbinadas con hornos de arco eléctrico, plenamente compatibles con el uso de hidrógeno, cuyo proceso conlleva menores emisiones de carbono, en sustitución de varios hornos altos en nuestras plantas europeas, como un primer paso estratégico clave para la reducción de emisiones. En todos los casos, los países en los que se proyectaban estas inversiones les ofrecieron ayudas para la financiación de estos proyectos, con la aprobación de la Comisión Europea.

Pero matizan que ese tipo de proyectos se basaban en la premisa de una combinación favorable de avances en el plano político, tecnológico y de mercado que facilitarían las inversiones en descarbonización ayudando a compensar el significativo aumento de costes de capital y de explotación que conllevaría esta estrategia de transición. Ello incluía la posibilidad de utilizar gas natural hasta que el hidrógeno verde resultase competitivo.

"No obstante, los entornos político, energético y de mercado en Europa no han avanzado en una dirección favorable. La evolución de la situación con respecto al hidrógeno verde, para que constituya una fuente de energía viable, se está produciendo de manera sumamente lenta y la producción de prerreducidos de hierro basada en el uso de gas natural en Europa aún no resulta competitiva como solución provisional", han explicado.

Asimismo, consideran desde ArcelorMittal que existen fallos en el sistema para compensar los bajos costes de otros países y que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) presenta "importantes deficiencias". Así, señalan que es preciso reforzar las medidas de protección comercial en respuesta al aumento de las importaciones provocado por la sobrecapacidad de producción en China. Argumentan desde ArcelorMittal que existe "limitada disposición" por parte de los clientes a asumir un "sobrecoste" por la compra de acero con bajas emisiones de carbono.

Recuerdan desde la multinacional que antes de adoptar decisiones finales sobre las inversiones es preciso disponer de plena visibilidad respecto al entorno político "que deberá asegurar que la producción siderúrgica con mayores costes pueda ser competitiva en Europa en ausencia de la aplicación de un precio al carbono a escala mundial".

PASOS IMPORTANTES EN 2025

No obstante, ArcerlorMittal explica que prevé en materia de descarbonización diversos "pasos importantes" en 2025, incluyendo la revisión programada del CBAM, la revisión prevista de las medidas de salvaguardia aplicadas al acero y la publicación del Plan de Acción para el Sector Siderúrgico y Metalúrgico. Consideran que una vez completadas, estas iniciativas aportarán los parámetros necesarios para desarrollar la justificación económica de las inversiones en descarbonización en Europa.

Entre tanto, proseguirán con los trabajos de ingeniería, así como con el análisis de un enfoque gradual que consistiría en comenzar, como primer paso, por la construcción de hornos de arco eléctrico, que también pueden alimentarse con chatarra para reducir significativamente las emisiones.

ArcelorMittal mantiene su compromiso de descarbonizar sus procesos y alcanzar las cero emisiones netas con el horizonte de 2050. Las actuaciones acometidas en Europa hasta la fecha incluyen, por ejemplo, el inicio en mayo de la construcción de un horno de arco eléctrico con una capacidad de producción anual de 1,1 millones de toneladas en la planta de Productos Largos en Gijón (España). Cuando esté concluido, este proyecto permitirá una reducción de un millón de toneladas de CO2 equivalente.

Añaden que están logrando "notables avances" en las actuaciones dirigidas a aumentar a 1,6 millones de toneladas anuales la producción en nuestra planta de Productos Planos en Sestao (España), donde cuentancon dos hornos de arco eléctrico. Una vez que hayab concluido esta ampliación, gran parte de la capacidad de la planta se destinará a la producción de su acero XCarb reciclado y producido de manera renovable, un acero con bajas emisiones de carbono.

ArcelorMittal afirma además que sigue liderando el mercado con la comercialización de su acero XCarb con bajas emisiones de carbono, cuya huella de carbono se ha reducido hasta 300 kilos de CO2 equivalente por tonelada de acero producida, y están avanzando hacia nuestro objetivo de duplicar el volumen de ventas de este material para alcanzar un total de aproximadamente 400.000 toneladas este año.

CAPACIDAD

Sea como sea, señalan que la ampliación de los plazos necesarios para adoptar las decisiones finales respecto a las inversiones no afectará a la capacidad de la Sociedad para dar respuesta a la demanda de acero con bajas emisiones de carbono por parte de los clientes, dado que el proyecto de remodelación de la planta de Sestao supondrá un sustancial incremento de la capacidad de la empresa para fabricar productos planos de acero con bajas emisiones de carbono.

En lo que respecta al volumen de emisiones en términos absolutos, el volumen total de emisiones de las actividades de la Empresa en Europa se ha reducido en un 28,2 % desde 2018, debido en gran medida al descenso de producción motivado por la baja demanda.

A más largo plazo, la Empresa mantiene su compromiso con respecto a todas las tecnologías que ofrecen el potencial de impulsar la transición del proceso siderúrgico hasta lograr niveles de emisiones casi nulos. Ello incluye la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), aunque al igual que en el caso del hidrogeno verde, es probable que esta tecnología no suponga un efecto significativo hasta después de 2030.

La Empresa ya dispone de una instalación de CCU a escala industrial operativa en su planta de Gante (Bélgica), así como de dos proyectos piloto en fase de desarrollo también Gante y otro proyecto piloto que concluyó con éxito en Dunkerque (Francia).

DECLARACIONES DEL CEO

El CEO de ArcelorMittal, Aditya Mittal, ha querido agradecer, en unas declaraciones distribuidas por la compañía, el apoyo ofrecido hasta la fecha por los diferentes gobiernos.

Sin embargo, considera que la magnitud del reto que ello supone requiere nuevas iniciativas de ámbito político para asegurar la viabilidad de mayores inversiones. "Hubiéramos deseado avanzar con mayor celeridad, pero la realidad es que aún no se ha establecido el marco regulatorio necesario para apoyar la justificación económica de las inversiones", ha expicado.

"Confío en que las decisiones de ámbito político que se adopten en 2025 aportarán mayor claridad para determinar el enfoque con el que avanzaremos en la descarbonización de nuestras instalaciones", ha apostillado.