'Archivos Vivos' recuperará entre 1.000 y 1.600 fotografías antiguas para reconstruir la memoria visual de seis concejos

Presentación del proyecto 'Archivos vivos'. - GANDAYA

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Archivos Vivos: Cronistas del territorio' recuperará y pondrá en circulación entre 1.000 y 1.600 fotografías antiguas vinculadas a seis concejos rurales asturianos, junto con testimonios orales de cronistas oficiales y otros agentes relacionados con la memoria local, para crear seis audiovisuales documentales sobre la historia y la identidad de estos territorios.

La iniciativa será presentada públicamente este sábado con una selección de materiales procedentes de los concejos de Valdés y Siero, como adelanto del trabajo y de la metodología que se aplicará en los distintos territorios participantes.

El proyecto parte de la consideración de las fotografías conservadas durante décadas en archivos históricos, colecciones particulares y álbumes familiares como parte del patrimonio cultural. Su objetivo es recuperar estas imágenes, contextualizarlas y favorecer su circulación e interpretación desde una perspectiva contemporánea.

Los materiales recopilados servirán de base para la elaboración de seis documentales que combinarán memoria oral, fotografía histórica y creación audiovisual contemporánea.

Además, el proyecto contempla la creación de un archivo digital organizado que reunirá los audiovisuales, fragmentos de entrevistas y materiales fotográficos tratados, con posibilidades de conservación, consulta y uso educativo y cultural.

La iniciativa incorporará asimismo a alumnado de Formación Profesional de Imagen y Sonido, que participará en el proceso de producción bajo la supervisión de docentes y profesionales del sector. Entre los centros participantes figuran la Escuela de Arte de Oviedo y el Centro Integrado de FP, Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN).

'Archivos Vivos' contempla la participación de cronistas oficiales, ayuntamientos, archivos, instituciones culturales, centros educativos, ciudadanía y jóvenes creadores. Cada uno de los territorios participantes contará posteriormente con una proyección pública y un encuentro con la comunidad local.