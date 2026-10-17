Arrancan las obras de saneamiento en varias localidades de Villaviciosa que evitarán vertidos a la Ría

Archivo - Espuma en la Ría de Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado los trabajos de saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles, en el concejo de Villaviciosa, que suponen una inversión de 2.165.900 euros y buscan eliminar los vertidos incontrolados que actualmente afectan al entorno de la ría.

Según indica el Gobierno regional, las obras supondrán un avance decisivo para completar la red pública de saneamiento en estas localidades, mejorar la gestión de las aguas residuales y reforzar la protección ambiental de la ría de Villaviciosa.

El proyecto favorecerá a una población estimada de unas 500 personas y permitirá resolver una necesidad histórica de la zona mediante la incorporación de estas localidades a una red de saneamiento moderna y eficiente.

Uno de los principales beneficios será la eliminación de los vertidos incontrolados que actualmente afectan al entorno de la ría de Villaviciosa. Esta mejora favorecerá la calidad de las aguas y contribuirá a la conservación de un espacio natural de gran valor ecológico, reconocido por su riqueza ambiental y su importancia para la biodiversidad del litoral asturiano.

De este modo, la actuación permitirá reforzar la protección del medio ambiente y avanzar en los objetivos de sostenibilidad vinculados al ciclo integral del agua.

El proyecto incluye la construcción de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo. Estas infraestructuras permitirán recoger y transportar adecuadamente las aguas residuales, superando los desniveles existentes entre las viviendas situadas en las cotas más bajas y el colector principal.