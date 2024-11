Un asesor del IU-Convocatoria por Oviedo renuncia a sus cargos tras una denuncia en redes por un presunto abuso sexual

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asesor responsable de comunicación y prensa del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha renunciado a todos sus cargos en el Grupo y en el Partido Comunista de Asturias después de conocerse la existencia de una denuncia anónima por un presunto caso de abuso sexual, hecha pública en redes sociales.

Según ha confirmado IU de Asturias a Europa Press, el trabajador de la coalición presentó su renuncia a través de una carta en la que "no reconoce los hechos" al día siguiente de conocerse la denuncia pública. Las mismas fuentes han precisado que no hay ninguna denuncia presentada en ningún juzgado sobre este asunto.

Una vez conocida la publicación de esta denuncia, IU de Asturias lo puso en conocimiento de la Comisión de Cuidados de IU Federal, órgano creado en la última asamblea de la coalición de izquierdas que tiene como misión intervenir en actuaciones de este tipo.

La denuncia, hecha pública a través del perfil de Instagram 'Denunciasasturies', la hace una mujer que asegura que se fue a casa de este hombre, al que "ya conocía", después de estar "tomando mojitos" en las fiestas de San Mateo. "Estaba en un chiringuito y yo creo que ponía más alcohol en los que me daba a mi", asegura. "Yo estaba muy perjudicada y en el ascensor me empezó a sobar en plan agresivo", añade.

En el escrito publicado, la mujer asegura que una vez dentro del domicilio volvió a tener conductas "agresivas" y le dijo que se quería ir a casa. "Él al principio fue encantador, diciendo que fuese al sofá, me trajo agua, vino conmigo en plan cariñoso", explica. Sin embargo, "después volvió a meter mano", la mujer le dijo "que no" y "entonces empezó a gritar y a dar golpes a la mesa y a las paredes".

"Le pedí que se calmara y cuando parecía que estaba tranquilo volvió a venir donde yo estaba, se subió encima de mi para inmovilizarme con su peso. Yo me quedé de piedra, luego lo empujé. Él se apartó pero luego dio un golpe en el sofá al lado de donde yo estaba, y entonces me levanté. Salí corriendo y no recuerdo cómo volví a mi casa", asegura.

En el escrito hecho público, la mujer no dice el nombre del presunto agresor porque "no se atreve", pero matiza que es "un referente feminista" que "hasta reparte premios de feminismo con una ONG". "Sé que le ha pasado a más chicas, pero hay dos compañeras feministas que lo protegen", asegura.