Asturias destina 100.000 euros en ayudas para facilitar la preparación de oposiciones

Archivo - Andalucía convoca cerca de 250 plazas para Administración General, prevención de riesgos laborales y telecomunicaciones - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este sábado de que destina 100.000 euros en ayudas para facilitar la preparación de oposiciones y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público autonómico.

Las subvenciones podrán alcanzar los 8.400 euros por aspirante y contribuirán a sufragar algunos de los principales gastos asociados a la preparación de los procesos selectivos.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que esta línea de apoyo busca que la situación económica de una persona o de su familia no limite sus posibilidades de preparar unas oposiciones. "Queremos favorecer que todas las personas puedan competir por una plaza en la Administración en condiciones de mayor igualdad, con independencia de sus recursos", ha señalado.

Las ayudas permitirán financiar los honorarios de academias, centros especializados o preparadores, así como la adquisición de temarios, códigos y libros directamente relacionados con el proceso selectivo. También podrán cubrir gastos de alquiler de una vivienda o habitación cuando sean necesarios para preparar las oposiciones y se cumplan las condiciones establecidas en las bases.

"Preparar una oposición exige tiempo, esfuerzo y también recursos. Con estas ayudas queremos reducir las barreras que se pueden encontrar algunas personas por su situación económica en el acceso a un empleo público. Que sean el mérito, la capacidad y la preparación de cada aspirante lo que determine sus oportunidades", ha subrayado Llamedo.

Las ayudas de este año se dirigen a personas que preparen procesos de ingreso en cuerpos del grupo A, tanto generales como especiales, incluidos en las ofertas de empleo público del Principado correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025. El período subvencionable comprende desde el 2 de octubre de 2025 hasta el 1 de octubre de 2026, ambos incluidos.

Desde su puesta en marcha, en 2024, el Principado ha concedido ayudas a 72 personas. Las solicitudes podrán presentarse exclusivamente por vía electrónica, hasta el 3 de octubre.