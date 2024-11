Asturias dice que la ayuda para el DRI de ArcelorMittal queda "en suspenso" y el dinero sigue "encima de la mesa"

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, ha dicho este martes que los 450 millones que en abril de 2023 aprobó el Consejo de Ministros en concepto de ayuda para un proyecto esa planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) en Asturias "no desaparecen" pese a que la multinacional haya confirmado que no realizará esas inversiones por no verlas rentables aún.

"Esa ayuda está en suspenso porque no se firmó por parte de la empresa esa ayuda directa, pero eso no quiere decir que el dinero haya desaparecido; sigue estando encima de la mesa para cuando se despejen las incógnitas", ha afirmado Roqueñí en unas declaraciones realizadas este martes.

Ha explicado la dirigente asturiana que estuvo conversando con dirigentes de ArcelorMittal este lunes y le explicaron el contenido del comunicado que ha lanzado la Multinacional. "Me han dado tranquilidad respecto a que siguen con la ruta de descarbonización, eso sí, poniendo por delante las inveriones en el horno de arco eléctrico", ha señalado.

Para Roqueñí, el comunicado de ArcelorMittal que señala que aún día no se dan las condiciones para acometer las inversiones en plantas de DRI hay que interpretarlo como una señal de que esperan que se constituya la Comisión Europea.

De hecho, el citado comunicado habla de la necesidad de avances en el plano político y la necesidad de nuevas iniciativas. En ese contexto, Roqueñí ha comentado que hay mecanismos que tienen que mejorarse en la Unión Europea, como el relativo al 'ajuste en frontera' que "no está dando los resultados que se esperaban". También se ha referido la consejera asturiana a la necesidad de mejoras en el precio de CO2 o del hidrógeno.

Lo que la empresa hace, según Roqueñí, es esperar a que se resuelvan algunas de las "incertidumbres" que están encima de la mesa en el inicio de esta legislatura de la Unión Europea.

"Yo creo que va a ser una legislatura en la que el Pacto Verde siga apoyando la transición ecológica y digital, y en esa transición ecológica, los proyectos de descarbonización van a seguir estando con una hoja de ruta", ha vaticinado Roqueñí.