Asturias formula declaración de impacto ambiental desfavorable para dos parques eólicos

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) las declaraciones desfavorables de impacto ambiental para dos proyectos de parques eólicos.

Se trata del parque eólico 'Gamonal', que afecta a los concejos de Boal, Illano y Villayón, y el parque eólico 'Pereiro', que afecta a los concejos de Vegadeo, Castropol, Villanueva de Oscos e Illano.

En los dos casos el Principado considera que con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias planteadas, no puede descartarse que los proyecto produzcan un impacto negativo significativo sobre el medio, según consta en las disposiciones consultadas por Europa Press.

ECOLOGISTAS MUESTRAN SU SATISFACCIÓN

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido una nota de prensa en la que muestra su satisfacción por las disposiciones publicadas este viernes.

Recuerdan que en Asturias hay actualmente 24 complejos eólicos o polígonos industriales eólicos en funcionamiento, con una potencia total instalada de 698 MW y 525 aerogeneradores, los cuales se localizan en el occidente asturiano. Además, existen más de 49 propuestas de implementación de complejos eólicos en tramitación, con más de 415 aerogeneradores y más de 1.154 MW de potencia, también localizados en su totalidad en el occidente asturiano "con el correspondiente impacto".