Asturias suma entre enero y septiembre 1.295 nuevas empresas, un 11,1% más que en 2025

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OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias sumó entre enero y septiembre 1.295 nuevas empresas, un 11,1% más que en 2025. Este porcentaje supera al crecimiento medio del conjunto de España, situado en el 8,3%, según ha destacado el Gobierno asturiano en una nota de prensa.

El Ejecutivo ha resaltado que las nuevas iniciativas nacen con un fuerte impulso inversor y el capital suscrito en los primeros nueve meses alcanzó los 44,83 millones. Esta cifra supone un aumento del 31,8% sobre el año anterior y duplica el esfuerzo inversor de la media nacional.

Por su parte las disoluciones bajaron un 0,8% en el Principado hasta septiembre. En el resto del país, por el contrario, los cierres aumentaron un 9,7%. Gracias a esta contención, Asturias registra un saldo neto positivo de 919 empresas en lo que llevamos de 2026.

En cuanto al mes de septiembre, a pesar de registrar un menor volumen de constituciones en comparación con el ejercicio anterior, el capital aportado por las nuevas firmas creció un 83,1%. Por sectores, los servicios empresariales, la construcción, el comercio y la hostelería concentran el grueso de las aperturas.