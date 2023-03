El Ayuntamiento adjudica depósito de su excedente de tesorería por el que obtendrá 360.000 euros de rentabilidad

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Organización, Régimen Interior, y Servicios Públicos Digitales, e Innovación, Alberto Pajares, han anunciado este miércoles que se ha adjudicado el depósito de su excedente de tesorería por el que obtendrá 360.000 euros de rentabilidad.

Tal y como ha explicado el edil de Hacienda "se han depositado tres plazos fijos con vencimientos a 3, 6 y 12 meses, que permitirán obtener casi 360.000 euros de rentabilidad, un 20% superior a las estimaciones realizadas" aseguró Pajares. El responsable de Hacienda recordó que en enero de este año el consistorio contaba con 32 millones de tesorería y se optó por licitar el depósito de 20 de ellos a plazo fijo.

Para la licitación de este servicio se cursó invitación a todas las entidades financieras, con un plazo para presentación de ofertas entre los días 13 al 17 de febrero, y se recibieron un total de 8 ofertas, siendo las ofertas seleccionadas: Rentabilidad a 3 meses: 2,416%; Rentabilidad a 6 meses: 2,46%; Rentabilidad a 12 meses: 2,637%.

Con estos tipos de interés se van a obtener cerca de 360.000 euros, cuantía que es un 20% más de lo previsto inicialmente, lo que es una "excelente noticia para el Ayuntamiento" enfatizó el concejal. Cada 3 meses, además, se va a reevaluar la situación de tesorería con el fin de valorar si es posible generar mayor rentabilidad.

Durante la rueda de prensa Pajares ha puntualizado que "que el objetivo del Ayuntamiento de Siero en ningún caso es tener dinero ahorrado más que lo necesario, para disponer de un margen para eventualidades no previstas, pero debido a las reglas fiscales que llevan aplicándose desde el año 2012 al conjunto de las entidades locales, se han generado remanentes que si hemos podido ir utilizando estos últimos 2 años por la flexibilización de la norma, permitiéndonos abordar importantes inversiones cada año y que confiamos seguir operando así en los próximos ejercicios", ha asegurado el edil.

Finalmente, el alcalde de Siero ha destacado que todo esto es posible gracias a la gestión realizada por el equipo de gobierno. García aseguró que "sin empresas no hay paraíso, no hay servicios públicos, no hay inversiones, la gestión es fundamental. En los últimos tres años hemos congelado los precios y tasas públicos, tenemos deuda cero y Siero cuenta con la mayor inversión de su historia, todo ello gracias la gestión".