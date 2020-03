El Ayuntamiento de Gijón confía en que no afecte a la celebración de la CometCon las medidas de contención

Personal prepara unas instrucciones para tener "todos los frentes cubiertos" en caso de contagios o restricciones

GIJÓN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha mostrado su confianza este martes de que la celebración de la CometCon en la ciudad no se verá afectada por las restricciones de contención del coronavirus, al argumentar que es en abril y ya habrán subido las temperaturas.

González, en respuesta a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento, ha señalado al respecto que este virus vive bien en temperaturas bajas, pero con las altas "muere mucho antes" , ha asegurado, a lo que ha añadido un día frente a los 28 de ahora.

Con todo, ha opinado que es "un poco precipitado" hablar de cancelación de la CometCon a causa del coronavirus. Para ella, es importante la celebración de este certamen sobre videojuegos y que concita mucho interés entre la gente joven, ya se habla de un tipo de ocio "muy juvenil", pero también de un sector "de presente y de futuro".

"No nos vamos a precipitar", ha insistido, para agregar después que en el plazo inmediato no hay ninguna indicación de anulación de ninguna actividad. Ha recalcado, unido a ello, que las recomendaciones son para aglomeraciones de más de 1.000 personas, y en el plazo inmediato no hay ningún evento o actividad de esas características.

INSTRUCCIONES PARA LA PLANTILLA

Respecto al personal municipal, la alcaldesa ha indicado que se abordó en Junta de Gobierno local este asunto y se va a mandar un mensaje a toda la plantilla recordando las recomendaciones y que, ante cualquier síntoma, lo mejor es "quedarse en casa", ha considerado.

Al tiempo, se van a hacer unas instrucciones previendo que la situación se complique, para tener "todos los frentes cubiertos", ha adelantado. En este sentido, ha apuntado que el servicio de personal está trabajando en ello, aunque de momento no hay que aplicar nada de manera inmediata.

LLAMAMIENTO A LA CALMA

Por otro lado, ha indicado que no hay de momento ningún caso de coronavirus en ningún centro educativo de Gijón, por lo que ha querido mandar un mensaje de calma.

Asimismo, ha indicado que esta tarde van a tener una reunión en Oviedo en la Consejería, ya que se está en una segunda fase de la expansión de la enfermedad. La primera fue de contención y en esta segunda quizás haya que valorar ir "más allá", según ella.

Dicho esto, ha recalcado que no quiere decir con ello que se vayan a cerrar los colegios. Según la regidora, si bien ha reconocido que no se puede tomar a broma, tampoco se pueden lanzar mensajes "alarmistas".

A su juicio, lo importante es que se sigan las indicaciones que se mandan desde el Ministerio y la Consejería de Sanidad, como evitar la cercanía física, lavarnos con mucha frecuencia las manos, toser al codo y, sobre todo, una vez que se tienen los síntomas, y que, por tanto, se tiene incubada la enfermedad y se puede contagiar, quedarnos en casa y llamar al médico.

Ha recordado, en este caso, que los síntomas principales son tres; tos, fiebre y dificultad respiratoria. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar los contagios, a su parecer.