El Ayuntamiento incluirá el benceno como causa de activación del Protocolo Anticontaminación de la zona Oeste

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha anunciado este lunes que, ante la presencia de "picos elevados" de benceno detectados en los controles de seguimiento de calidad del aire que realiza el Servicio de Vigilancia Ambiental, se va a incluir esta sustancia en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, este Protocolo, que data de 2021, no incluía el benceno porque históricamente no venía siendo un contaminante problemático en Gijón, pero, ante la detección en los últimos meses de su presencia en cantidades que otros años no se venían dando, "y dado que se trata de una sustancia muy peligrosa para la salud, creemos que debe ser tomada en consideración entre las sustancias cuya presencia activa las alertas previstas en el Protocolo", ha agregado Pintueles.

Por lo que se refiere al Protocolo municipal, ha señalado que desde su Concejalía se estaba estudiando ya modificarlo para que su activación sea "más ágil y eficiente", con lo que se aprovechará ahora para que también tenga en cuenta las mediciones de benceno.

Pintueles ha incidido en que el Equipo de Gobierno local considera la salud de los gijoneses "una absoluta prioridad", por lo que tomará cuantas medidas estén en su mano para garantizarla.

Al tiempo, pedirán también al Gobierno regional que, "en uso de sus competencias, se ponga en contacto cuanto antes con los responsables de las instalaciones industriales de la zona Oeste e investigue estas emisiones tan nocivas".

Con respecto a la posible activación del protocolo de alertas por contaminación del aire en la zona Oeste de Gijón, ha explicado que este pasado domingo fue el primer día en el que se superaron los niveles máximos permitidos de partículas de menos de 10 micras (PM10) en la zona de El Lauredal.

Según el Ayuntamiento, las normas para su activación exigen que se hayan superado esos valores tres días consecutivos, así que, de repetirse esa situación en este día y mañana martes, se activaría "inmediatamente" el citado protocolo.