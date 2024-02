El Ayuntamiento negocia con un comprador la venta de 76 plazas del parking de la avenida de Castilla

Un total de 59 plazas saldrán en alquiler en tanto no se formaliza el contrato, en 2025



GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón sacará a la venta 76 plazas del parking subterráneo de la avenida de Castilla, de propiedad municipal, de las que 17 están actualmente alquiladas y, en el caso de las 59 restantes, parte se venían 'okupando' ilegalmente.

En este sentido, el Consistorio ha confirmado a Europa Press que ya hay un comprador interesado en la adquisición de todo el lote de plazas y las negociaciones están ya avanzadas.

No obstante, mientras no se formaliza la venta, el Ayuntamiento pondrá en alquiler esas 59 plazas que están sin arrendar, sin que esté fijado aún el precio.

En este caso, el plazo de arrendamiento va desde la adjudicación hasta el 1 de mayo de 2025, fecha en que acaba el alquiler de las otras 17, para poder hacer la venta de las 76 plazas. Y si bien hay un comprador interesado, no se descarta que alguno de los que tienen alquilada actualmente una plaza puedan adquirirla, al haber mostrado interés en ello.

Cabe recordar que, en el anterior mandato, la Junta de Gobierno local aprobó la licitación para el arrendamiento de estas 76 plazas, por el plazo de dos años, prorrogables anualmente hasta cinco años más. El precio de la renta marcado era de 106 euros mensuales, gastos de comunidad e impuestos incluidos.

No obstante, la convocatoria no tuvo mucho éxito y solo se arrendaron 17. Ya la Policía Local constató, en 2022, la ocupación 'indebida' de 37 de ellas. Se instó entonces a los propietarios de los vehículos a dejarlas libres y, de no hacerlo, la grúa municipal procedería a su retirada.

La construcción de este aparcamiento subterráneo se remonta a 2012, bajo un régimen de concesión adjudicado a la empresa Ceyd. Esta, sin embargo, entró en liquidación cuatro años más tarde y ya en 2018 el Ayuntamiento decidió rescatar la concesión.