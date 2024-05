El Ayuntamiento tendrá antes de verano un grupo de trabajo y una consultora para elaborar la Ordenanza de ZBE

Barcia afirma que no se sancionará en tanto no esté operativo el vial de Jove



GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha anunciado este martes la aprobación, en Junta de Gobierno local, del Levantamiento de la suspensión de la ejecución y ampliación el plazo de ejecución de los tres contratos que integran el PRTR - sistema tecnológico integral y suministro para la implantación y puesta en funcionamiento de una Zona de Bajas Emisiones ZBE en La Calzada.

Este afecta a contratos referidos al control de las bajas emisiones, los equipos medidores y el asesoramiento para elaborar una Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), simulación y divulgación a la ciudadanía.

Para ello, ha avanzado que se va a convocar en breve, antes del verano, el Consejo Sectorial de Movilidad para crear en el seno del mismo un grupo de trabajo específico para debatir sobre la citada ordenanza.

Esta se hará de acuerdo a unos requisitos como son el rigor científico, en el sentido de que las restricciones irán vinculadas a las normativas aplicables, el que no haya sanciones hasta que el vial de Jove no esté soterrado y operativo y que las limitaciones de circulación irán vinculadas al tipo de actividad o residencia y no por el modelo de vehículo.

Ha explicado, además, que la consultora que se va a contratar va a empezar a trabajar en la elaboración de la citada Ordenanza. En una primera fase, su labor será más de difusión general de las ZBE para ir concienciando a los afectados por esta, de cara a animarles a que participen en su elaboración.

Barcia ha asegurado que va a ser una Ordenanza de ZBE "muy laxa", a lo que ha destacado que lo que se busca es sensibilizar a la población, pero no sancionar hasta que no esté el vial de Jove ya operativo.

Al tiempo, el edil ha recordado que se está pendiente de la prórroga de fondos europeos. Sobre ello, ha incidido en que todos estos fondos tienen una obligación de ejecución y mantenimiento durante cinco años, si no se cumple, se restaría el dinero al Ayuntamiento y el Ministerio lo tendría que devolver a la UE.

Barcia ha apuntado que hay muchos ayuntamientos en esta situación, por lo que ha remarcado que de la mano está del Ministerio el prorrogarlo o no. Es más, ha considerado que el más interesado es el Gobierno central y ha agregado que entiende que están esperando a tener notificación de todos los ayuntamientos para dar respuesta.

El concejal ha recalcado que son proyectos "muy grandes". Solo en el de Zona de Bajas Emisiones de La Calzada suma 9,3 millones de euros, de los que casi siete millones corresponden a la subvención.

Por otra parte, ha insistido en que hasta que no esté la Ordenanza publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, cuya tramitación no será superior a seis meses según estimaciones hechas por el edil, estén instaladas las cámaras y sensores, no tendrá vigencia esta ZBE.

A mayores, ha reiterado que en 2025 estará ya publicada la Ordenanza de ZBE, pero sin sanciones en tanto no esté operativo el vial de Jove. Ha apuntado, además, que el grupo de trabajo que se va a crear comenzará a trabajar con la información facilitada por la consultora que se va a contratar.

Junto a él ha hablado, también, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), quien ha indicado que antes del verano no cree que sea posible convocar la mesa de trabajo que se va a crear en torno al vial de Jove, ya que se esperará a que el Ministerio mande información sobre el mismo y las alternativas.

Por otra parte, Martínez Salvador ha comunicado que la Junta de Gobierno local ha aprobado los criterios a aplicar para la concesión de ayudas al alquiler.

También se han aprobado las bases para siete plazas de Técnico Especialista en Prevención y Extinción de Incendios de turno libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2023.

Se ha dado luz verde, igualmente, a la subvención del convenio con la patronal del transporte Asetra, con una cuantía de 10.000 euros y se ha ampliado el plazo de ejecución, hasta el próximo 5 de septiembre, del proyecto 'Creación de gemelo digital de planta industrial mediante inteligencia artificial' en el marco de los incentivos a proyectos innovadores - convocatoria 2023.

También se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para promover, apoyar, difundir y contribuir a conseguir la igualdad real y efectiva de las mujeres y a combatir la violencia ejercida contra ellas dirigida a asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro del concejo de Gijón, con una cuantía global de 84.800 euros.

Fuera del Orden del Día, se ha aprobado una convocatoria de ayudas para la captación de reuniones y eventos de negocios, vinculados al turismo MAES, con una suma de 50.000 euros.

HOTEL DE CIMADEVILLA

Preguntado Martínez Salvador sobre el proyectado hotel de cinco estrellas en Cimadevilla, en la antigua sede portuaria, ha señalado que está en un proceso "inicial, un poco embrionario".

Ha apuntado que sabe que se está trabajando en un proyecto diferente al del anterior propietario, pero no se ha presentado documentación oficial en el Ayuntamiento.

En todo caso, ha indicado que para Gijón es importante contar con un hotel de cinco estrellas, a lo que ha remarcado que el Ayuntamiento actuará con agilidad en lo que respecta a los trámites burocráticos.