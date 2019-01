Baja el riesgo de inundación del Hospital de Arriondas y sólo quedan tres pacientes por evacuar

Publicado 23/01/2019 18:28:52 CET

ARRIONDAS, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), José Ramón Riera ha informado de que sólo quedan tres pacientes por evacuar del hospital de Arriondas, en alerta por riesgo de inundaciones. Riera ha confirmado que los niveles del río Piloña han bajado y por tanto es poco probable que las instalaciones se inunden.

El gerente del Sespa ha señalado que el sistema de evacuación "fue muy fluido, sin incidentes". Riera ha indicado que en total han sido 38 los usuarios derivados a otros hospitales: 14 al hospital de San Agustín (10 de medicina interna y 4 de neumología), 12 al hospital de Jove de medicina interna, 3 de traumatología a Cabueñes, 1 a Cruz Roja y 4 al Huca (2 de hematología, 1 de cirugía y 1 de obstetricia).

Además ha confirmado que ante la inestabilidad al menos mañana el Hospital de Arriondas permanecerá cerrado para las actividades programadas y no se pasará consulta. La previsión es de que las instalaciones recuperen su funcionamiento normal a partir del viernes.

La clausura no afecta al servicio de Urgencias, que permanecerá operativo las veinticuatro horas del día. La gerencia del área sanitaria VI -que abarca todos los concejos del oriente- no descarta establecer turnos de mañana y de tarde para no alargar las listas de espera.