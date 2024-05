Barbón acepta propuestas de Foro para actualizar protocolos, reforzar personal y presupuesto en atención a menores

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha agradecido este miércoles el tono propositivo del diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, para abordar cambios en el modelo de atención a menores que pasen por actualizar protocolos así como reforzar personal y presupuesto.

Reclama Pumares "transparencia" al Gobierno en su gestión y asunción de "responsabilidades", a la vez que pide potenciar el trabajo previo con las familias antes de que los menores pasen al sistema de protección e impulsar la colaboración con los ayuntamientos para equipos de intervención técnica de apoyo a la familia.

Durante su intervención en sede parlamentaria, Barbón respondía así a una pregunta de Adrián Pumares sobre "qué cambios en el modelo de atención a menores va a poner en marcha su Gobierno". Para el presidente está claro que desde el Gobierno del Principado se van a "revisar" los protocolos porque hay que adaptarse "a los tiempos" y a las "complejidades" que implica "el mundo tecnológico" y sus riesgos para la infancia y la adolescencia.

"Hay que plantear un refuerzo de los protocolos, un refuerzo del personal y un refuerzo del presupuesto. Así que quédese con esa confianza, señor Pumares, que nosotros no miramos hacia otro lado, no vamos a permitir la utilización de nadie, y el desprecio a los menores que viven en centros tutelados, porque no hay que olvidar que no hace mucho, algunos de estos centros, o de estos menores que viven en estos centros, les llamaban despectivamente, desde la extrema derecha, MENAS. No lo olvidemos nunca, que es una forma de cosificar y es una forma de atacar", ha dicho el presidente.

Barbón se ha referido en concreto a la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, en la que hay diez hombres investigados --uno de ellos en prisión-- por corrupción de menores y agresión sexual a cinco menores de entre 13 y 17 años residentes en centros tutelados por el Gobierno del Principado de Asturias.

Además de recordar la solicitud de comparecencia a petición propia ante la Junta General de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, el presidente ha insistido en que se denunció en cuanto se supo el caso y se han mantenido reuniones con las direcciones de los centros y representantes del personal.

Sobre las declaraciones de la consejera, el presidente ha incidido en que "por desgracia" las agresiones sexuales a menores "tienen lugar en múltiples facetas de la vida" porque "por desgracia, miserables y repulsivos seres que hacen esto a niños y niñas y adolescentes, hay en todas partes".

Según Barbón, este es un problema "que trasciende a las fronteras ideológicas o partidistas" porque son niños y niñas y adolescentes vulnerables y los "miserables se aprovechan". "No son adolescentes que se hayan escapado y que, en consecuencia de ello, se hayan prostituido. No, no lo son. No son, segundo, tramas que hayan surgido del propio centro de menores. No, no lo son, todo lo contrario: el centro denunció. Y, tercer lugar, permítame la mayor diferencia, creo que nosotros habremos cometido errores de comunicación, sin duda, y de explicación, pero sabiendo los límites que tenemos, que no podemos contar todo lo que sabemos, y toda la investigación en curso, hemos sido claros: tolerancia cero", dice.

De igual modo, el diputado de Foro ha trasladado su deseo de que "caiga todo el peso de la ley sobre esos indeseables" y pide "cautela" y "respeto" para las menores, rechazando "politizar" el caso ante el riesgo que eso puede suponer de revictimizarlas.