Barbón acusa a Canga (PP) de mentir a cuenta del censo para 'ocultar' que no piensa quedarse en Asturias

Floro defiende que el PSOE es "sello de garantía" de que se cumplirá el programa electoral



El presidente del Principado de Asturias y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha acusado al candidato de PP autonómico, Diego Canga, de "mentir" sobre la causa de su no empadronamiento en la región, al argumentar que el censo no se cerró hasta el pasado mes de enero.

Por este motivo, ha opinado que desde la designación de Canga como candidato tuvo tiempo a formar parte del censo de Asturias. "Da la sensación más bien de que tiene tan claro que no se va a quedar, que por eso no se censa en Asturias", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la Librería Central de Gijón, en la que ha acompañado al candidato socialista local, Luis Manuel Flórez 'Floro'.

"Me preocupa que un candidato a la Presidencia diga que no se pudo empadronar antes y que por eso tiene que votar como votó, eso es engañar a la gente", ha insistido. "Que no nos cuente esos bulos", ha remarcado.

Con referencia a las acusaciones de Canga de que es "cómplice" de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, ha remarcado que fue uno de los primeros presidentes socialistas en alzar la voz por la inclusión en las listas de Bildu de gente que tenía condenas por terrorismo.

Barbón ha aludido, también, a la actitud "altiva" que demostró Canga en el debate de candidatos autonómicos. "Sabe mucho de su trabajo, pero sabe poco de la realidad asturiana", ha recalcado.

Al tiempo, ha dicho conocer que hay "mucho malestar" en el PP asturiano por la imposición del candidato desde Madrid y por la forma en que este les trata. "A la militancia hay que tratarla con respecto", ha reivindicado.

También le ha criticado la manera en la que trató al candidato de Ciudadanos, Manuel Iñarra, al que le faltó al respeto, según él, y le miró "con soberbia". Frente a ello, ha defendido una política "de cercanía".

Por otro lado, ha destacado la apuesta por la cultura de Floro, frente a los que quisieron acabar con la Semana Negra. Un festival que, para él, permite un contacto con la realidad literaria pero también con la ciudadanía.

Asimismo, ha animado a los ciudadanos a mirar a los ojos a Floro, a esa mirada "noble, honesta" de alguien, con una trayectoria "ejemplar" comprometida con la vida social.

Dicho esto, ha incidido en que el próximo domingo habrá que decidir quién quiere la gente que gobierne, a lo que ha advertido frente a la "desmovilización" del voto, pero también sobre lo que ha considerado un pacto "secreto" entre PP y Vox.

"No demos las elecciones por ganadas, para ganarlas hay que votar", ha recalcado. Unido a ello, ha alertado sobre el riesgo de pérdida de derechos para las mujeres, para la revaloración de las pensiones, para el colectivo LGTBi y otros más. "No bajemos la guardia", ha conminado frente a una posible involución si gana PP y Vox.

Barbón ha remarcado que le preocuparía mucho que una ciudad "abierta" como Gijón y que ha abanderado tantos cambios transcendentales en Asturias acabara en manos de la gobernanza de la extrema derecha.

Sobre esto último, ha incidido que incluso esta pasada noche le llamaron amigos suyos de Castilla y León para que hiciera todo lo posible para que Vox no entrara en el Gobierno. Barbón ha reiterado que Vox en el Gobierno es "involución" en derechos e incrementos de gastos en altos cargos.

"SELLO DE GARANTÍA"

En esta misma línea, Floro ha animado a los gijoneses a ser muy conscientes de lo que se juega la ciudad el próximo día 28. Ha reiterado que o votas progreso o admitir que Vox pueda estar en las instituciones, algo que ha dicho que le preocupa.

El candidato socialista ha defendido que votar al PSOE es votar al progreso y es "sello de garantía" de que se va a hacer, y hacerlo consensuadamente. En todo caso, ha apuntado que los gijoneses tienen la última palabra.