Barbón afirma que el PP no es capaz de presentar una propuesta sobre el modelo de financiación que quiere

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este martes al PP que si de verdad "quiere hablar de financiación autonómica, teniendo en cuenta que la mayor parte de las comunidades autónomas las presiden los 'populares', lo que tenía que hacer era una propuesta en materia de financiación, y no son capaces de hacerla".

"Si el PP quiere contribuir con algo más de una puesta en escena, un manifiesto o una reunión que parece que van a hacer de presidentes o algo así, yo creo que lo que tiene que hacer es una propuesta de cómo cree que debe ser el sistema de financiación. Y que no sea, además, simplemente por politiquería barata o partidista, sino que sea porque se cree en la necesidad de reformar el sistema", ha manifestado el Jefe del Ejecutivo asturiano.

A juicio de Barbón "es lógico que no sean capaces" de presentar ese modelo, porque "no defiende lo mismo materia de financiación Galicia que Andalucía, ni defiende lo mismo Castilla y León que Valencia, ni defiende lo mismo La Rioja, por poner un ejemplo, que Baleares", ello pese a que todos están presididos por el PP. "Y no defiende lo mismo, porque cuando se trata de criterios de reparto territorial, unos piden que prime la población, y otros pedimos que prime en otros ajustes", ha indicado el presidente asturiano.

Barbón ha reiterado que si algo tiene claro es que no aceptará ninguna reforma del sistema de financiación que perjudique a Asturias. Además ha manifestado que es de los pocos presidentes que ha dicho que cree que todas las comunidades, todas, están infrafinanciadas para prestar unos servicios de calidad como merecen los ciudadano, también Asturias.

Respecto a cómo puede perjudicar a Asturias el acuerdo de los socialistas con ERC, Barbón ha manifestado que "el Ministerio todavía no ha hecho una propuesta" y habrá por tanto que esperar a ver de qué estamos hablando.

"Depende de qué estamos hablando, de qué contenido. Qué es eso de un concierto catalán. Puede llamarlo como quiera, la cuestión es qué propuesta va a hacer el Gobierno y sobre todo qué propuesta va a llevarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera y qué propuesta se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, porque no olvidemos que una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas exige una mayoría absoluta del Congreso", ha dicho Barbón.

También ha vuelto a referirse a la nueva etapa que a su juicio se abre en Cataluña con el Gobierno del socialista Salvador Illa que demuestra que y se ha visto que "ya no hay discurso bronco y que ha superado, se ha pasado la página de un gobierno de independentismo".

INTERINOS

Por otra parte, a preguntas de los periodistas Adrián Barbón se ha referido al ajuste del número de interinos en el Principado para adecuar dicho número a la ley, un tema que ha incidido en que "es complejo".

"No es un tema fácil, hay que ajustarse a la ley con la vocación de llegar al 8% de interinos, y es verdad que hay que hacer ajustes, que ya se están haciendo. Van a salir convocatorias muy amplias, esto es importante destacarlo, van a haber convocatorias muy amplias en los próximos años, y desde luego lo que buscamos es la estabilidad", ha dicho Barbón.

Así ha insistido en que en Asturias "llegan años de consolidación de mucho empleo público frente a las comunidades autónomas que lo que hacen es destruirlo".

APUESTA POR LA CULTURA Y EL MUSEO DE BELLAS ARTES

Barbón hacía estas declaraciones en su visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, donde ha estado acompañado por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. Allí ha puesto en valor la apuesta del Gobierno asturiano por la cultura, "un elemento fundamental que debe destacar a Asturias como tierra de atracción".

También ha destacado el apoyo del Ejecutivo que preside al Museo de Bellas Artes de Asturias asegurando que la obra de ampliación es el mejor ejemplo de ese compromiso, porque "esas son políticas concretas que van a transformar por completo y convertir al Museo en un elemento más atractivo todavía".