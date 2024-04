Barbón afirma que la reforma de las directrices de comercio no busca beneficiar a una empresa concreta

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este martes en Siero que la reforma de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial no pretende beneficiar a una empresa concreta.

"Es un trabajo que no afecta sólo a Siero. No se modifican las directrices de comercio para una empresa. Eso no puede ser de ninguna manera", ha indicado el presidente durante una visita a la fiesta de los 'Güevos Pintos'.

"Es verdad que toca revisarlas y adaptarlas al momento presente, porque están hechas en unas circunstancias diferentes. Y es un trabajo interno, primero del Gobierno, pero que hay que hacer también con los colectivos de comercio, con los empresarios del sector y que, lógicamente, haremos también escuchando a los Ayuntamientos, como no puede ser de otra manera".

En ese sentido, Barbón ha valorado los datos de desempleo conocidos este martes y ha explicado que desde que él llegó a la Presidencia hay 17.500 parados menos y más de 18.000 personas trabajando más. Además, ha indicado que este empleo "cada vez es de mayor calidad".

Así, ha calificado de "hecho inequívoco" que Asturias "está despuntando" y ha batido "todos los récords de exportaciones", a lo que ha sumado la próxima apertura de Amazon en Siero, que va a suponer que en septiembre se incorporen 400 personas y en tres años crear 1.500 empleos.

Por eso, ante la "cofradía del lamento permanente", el presidenta ha destacado estos datos. "Autocomplacencia ninguna, porque seguimos teniendo retos por delante, la innovación, la transformación de nuestra industria, el futuro, la generación de empleo de calidad, pero desde luego yo creo que hay que resaltar estos datos, porque son datos de hacia dónde va Asturias y de ese plan que tenemos", ha sentenciado.