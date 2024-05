Barbón afirma que "esta vez irá hasta el final con la oficialidad" y pide "valentía y audacia" al PP

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este lunes que hoy mismo se va a cursar la invitación a todos los grupos parlamentarios "para una reunión conjunta, que será en la segunda quincena del mes de mayo" para buscar el consenso necesario para lograr la oficialidad del asturiano y del eonavioego. En este sentido Barbón ha indicado en que esta vez "va a llegar hasta el final" y ha mostrado su confianza en contar con el apoyo del PP, a quienes ha pedido "valentía y audacia".

El presidente se manifestaba así durante su visita a la exposición de Conceyu Bable en el Archivo Histórico de Asturias. Ha indicado que "ya hay fecha para esa reunión con los grupos" a la que ha asegurado ya llevará una propuesta concreta en la que se buscará el consenso para modificar "solo y exclusivamente el artículo 4 del Estatuto".

"Y no sólo la voy a llevar allí, voy a intentar cerrar un acuerdo con todos los grupos que quieran para presentar una proposición de ley en la Junta General de Reforma al Estatuto de Autonomía exclusivamente del artículo 4", ha dicho Barbón. Ha explicado que para su toma en consideración sólo se necesita mayoría simple, será después cuando, después de la comisión parlamentaria, se lleve nuevamente al Plano donde ya se requiere mayoría reforzada para su aprobación.

En este sentido el presidente asturiano ha indicado que en ese momento "ya no valen las medias tintas, ya no le vale la abstención". "Es decir, toda abstención en la votación definitiva será considerada a efectos de la votación definitiva un no. Y hay que evitar ese no. Por tanto, yo lo que animo, la reflexión que hago a los grupos parlamentarios, es que lógicamente contribuyan al consenso", ha dicho Barbón.

Ha manifestado que de la anterior negociación sobre esta cuestión "ya ha aprendido las lecciones", ya que la misma "se enquistó por muchos temas, porque se entremezclaron cosas, porque iba más allá del artículo 4, es decir, el que tiene que ver con la oficialidad". Y ha reconocido que "fue un error" no llevar la propuesta a votación. Por eso ahora asegura que tiene claro que "va a llegar hasta el final".

"Ha sido un error que yo cometí la legislatura pasada y me arrepiento. Creo que me equivoqué, creo que tenía que haber llegado hasta el último tren, que teníamos que haberlo votado en la Junta", ha dicho.

Así ha destacado que acudirá a la reunión con una propuesta concreta para hacer intentos de verdad de aceptación. En este sentido ha mostrado su confianza en que finalmente se cuente con el apoyp del PP. "Yo confío que sí, y lo espero de corazón. Pero tanto como espero que voten que sí eso, la reflexión que traigo al Partido Popular en Asturias en Asturias, es que espero que hagan un ejercicio de responsabilidad cambien la posición histórica. Igual que la cambió la FSA", ha dicho Barbón.

Ha indicado que ya escuchó varias veces al dirigente del PP, Álvaro Queipo "que quiere ser como el PP gallego y el PP gallego nunca tuvo un problema ningún con el tema identitario o el tema lingüístico". "Yo espero de corazón, y aquí hago una reflexión, para que sean audaces y valientes y cambien esa posición y voten a favor.

No vale con que se refugien en la abstención", indicó.