Barbón critica el "barullu" generado en el PSOE gijonés y respalda a Ana González

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha criticado este viernes el "barullu" generado en torno a la situación del partido en Gijón, y ha cerrado filas con la alcaldesa, Ana González, a la que ha apoyado en su decisión de presentarse a la reelección.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras su visita a la Feria de Muestras de Gijón, el presidente ha recordado que la FSA apoyará a todos los alcaldes y alcaldesas que decidan optar a la reelección del cargo.

Ante una situación en la que el partido está hablando públicamente de "asuntos internos", Barbón ha rechazado el "barullu" que implica hablar de sí mismos y "no de los problemas de la gente", y ha subrayado que situaciones como estas "no dan seguridad". Dicho esto, ha remarcado que la FSA y él como secretario general no va a mantener una "actitud intrusiva" en ninguna agrupación municipal.

"Los ciudadanos no perdonarían jamás que haya personas en el partido que estén hablando de asuntos internos hacia fuera", ha dicho, cuando "lo que preocupa es llegar a fin de mes" o mantener el empleo.

Lo que preocupa en Gijón, ha remarcado, es que se inicien las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes o que la regasificadora del Musel se ponga en marcha.