Barbón da en Funeres su apoyo a Pedro Sánchez de cara al Congreso Federal

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este sábado en Funeres su apoyo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el próximo congreso federal. "El presidente y secretario general ha convocado un congreso y yo lo apoyo desde aquí, no sólo como presidente y secretario general, que es, sino que debe seguir siendo", ha dicho Barbón.

También se ha referido Barbón al modelo de financiación autonómica volviendo a reiterar que no apoyará nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. No obstante ha indicado que "no aceptará nunca lecciones de la derecha, de esos que bajan impuestos a los ricos mientras piden más dinero de financiación autonómica".

Así mismo ha indicado que la derecha de Asturias no tiene ningún proyecto político, frente al "proyecto político sensato, sensible" de su Gobierno y también ha añadido que espera seguir muchos años más al frente del Gobierno.

"Decían que me veían agotado, sin energía, con ganas de irme. Acordaros que llevaron meses con la cantinela de que me iba a ir, que me iba a ir, que me iba a ir. No, hombre, no. Me voy a quedar. En el 2027 me vais a ver. Y lo vamos a pasar muy bien", dijo Barbón.

Barbón ha participado este sábado en el tradicional acto en recuerdo a las víctimas del Pozu Funeres donde ha reivindicado la "verdadera libertad", que no es otra que la que se basa en "la justicia social, en la igualdad y en los principios, en las convicciones"

"Qué libertad puede haber en un territorio, en un país, en una comunidad autónoma, en la que una persona malvive con 700, 800 euros, mientras otro acumula millones y millones de euros y no tiene ningún problema. ¿Esa es la verdadera libertad?. Que nos lo digan a nosotros y que lo digan a los asesinados aquí en Funeres. La verdadera libertad es la que se basa en la justicia social, en la igualdad y en los principios, en las convicciones. Esa sí es la verdadera libertad. La verdadera libertad, no la que algunos quieren utilizar", ha dicho Barbón.

Barbón ha recordado que es necesario asistir cada año a Funeres para demostrar que "las víctimas de Funeres no murieron en vano, que han muerto, sí, pero su recuerdo permanece". "Por ellos, por la lucha que ellos tuvieron, por los sacrificios que ellos hicieron como tantos otros a lo largo de nuestra historia, nosotros desde aquí nos comprometemos a construir un mundo mejor", aseguró Barbón.

El presidente asturiano también aprovechó su intervención para pedir el fin de la guerra en Gaza y también en Ucrania. "La democracia no es flor de un día, hay que trabajarla", destacó.

En el acto también ha participado la socialista Carmen Romero, que ha asegurado que "es una alegría estar en Funeres" recordando la subida que hizo al pozo Funeres en 1973.

"Entonces fue muy importante para mí. Yo subía embarazada. Y eran tiempos difíciles, porque todavía vivía el dictador. Pero para nosotros suponía mucho venir aquí a Asturias, como también supuso mucho ir al País Vasco, porque eran dos lugares donde el socialismo había sido muy fuerte, tenía una tradición muy fuerte. Y nosotros veníamos del sur, donde esa memoria histórica se había perdido", ha indicado.