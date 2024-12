Barbón destaca 25 compromisos para 2025 con el objetivo de que "el cambio siga adelante en Asturias"

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este lunes que la "idea fuerza" del Gobierno que preside para el 2025 es "que el cambio siga adelante".

"En esta década del cambio que nosotros protagonizamos como gobierno, el cambio sigue adelante. Vamos a seguir dando pasos en ese sentido", ha indicado Barbón en una rueda de prensa en la que ha enumerado 25 compromisos para el año que está a punto de comenzar, todas ellos sin adelantar leyes, refiriéndose únicamente a 25 anuncios que dependan únicamente del Gobierno.

Así ha manifestado que se tratan todos ellos de "objetivos concretos, realizables, evaluables, compromisos que se pueden realizar". "Algunos quisieron que Asturias se parara, que el 2025 fuera un año al ralentí, que no pudiéramos poner en marcha todas estas medidas novedosas e innovadoras e ilusionantes y no lo han conseguido. Su fracaso es el éxito", ha indicado Barbón, lamentando que algunas fuerzas hayan optado por no aprobar los presupuestos.

Ha indicado que si no anuncia ninguna ley es porque ha decidido concentrar estos 25 compromisos para el 2025 en medidas que dependan directamente del Gobierno. "Las leyes, como hemos visto en la Junta durante el 2024, da igual que el Consejo de Gobierno las impulse si luego hay grupos parlamentarios que intentan hacer del bloqueo, intentar evitar que se aprueben", ha dicho Barbón.

Ha indicado que el 2025 va a ser sin duda el año de la vivienda y lo será "gracias a los presupuestos aprobados" y también ha dado "su palabra a todos los asturianos" de hacer frente al "drama de la salud mental".

No obstante en los compromisos puestos sobre la mesa, además de los que tienen que ver con la vivienda y la salud, también figuran la innovación ante el desafío demográfico, el impulso de la cultura sidrera, el apoyo a la nueva economía verde y la apuesta por la movilidad sostenible.

La apuesta por la vía fiscal asturiana, el refuerzo de la inversión en turismo rural, la puesta en marcha de la plataforma MiPrincipado, la defensa de la memoria histórica, la ayuda a la iniciativa empresarial, el acceso gratuito a la Universidad para alumnado de familias con escasos recursos a partir del curso 2025-2026, las mejoras en equipamientos educativos, el refuerzo de la prevención ante incendios y catástrofes naturales, el respaldo a la cabaña ganadera o el respaldo al deporte, completan la lista de compromisos.

BALANCE DE 2024

De este 2024 que está a punto de acabarse, Barbón ha resaltado la estabilidad política que ofrece este Gobierno a los asturianos frente a otros Ejecutivos; el orgullo de una identidad propia o la consolidación de Asturias como tierra de oportunidades.

También ha destacado la aprobación de las cuentas agradeciendo a los partidos que han votado a favor de las mismas y ha incidido en que este presupuesto es la principal muestra de lo que significa la estabilidad.