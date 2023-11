Barbón dice que "no debe haber ninguna duda de que tanto él como la FSA defienden la independencia del Poder Judicial"

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este sábado que quiere dejar claro y que no quepa ninguna duda de que tanto él, presidente del Principado, como la Federación Socialista Asturiana defienden "la Constitución y por tanto defienden la independencia del Poder Judicial".

"Yo lo quiero decir expresamente, que no haya ninguna duda, que el PSOE, el presidente de Asturias y la Federación Socialista Asturiana defienden la actitud y el trabajo independiente que tiene que desarrollar, de acuerdo a la Constitución, jueces y tribunales y fiscales. Lo quiero decir aquí hoy públicamente", ha indicado Barbón.

Adrián Barbón se manifestaba así durante su intervención en la jornada que la FSA ha organizado en el Pozo Sotón, San martín del Rey Aurelio, sobre la llegada del AVE a Asturias y las oportunidades que abre.

Ha querido insistir Barbón en que los socialistas son "defensores plenos de la Constitución española", pero ha añadido que no lo son de un artículo concreto, sino de su totalidad.

"Y la Constitución española ampara desde luego cualquier manifestación pacífica y que no sea violenta, pero lo que no ampara jamás es la violencia, ni los ataques, ni los insultos. Eso no lo ampara ninguna libertad de expresión, absolutamente ninguna y hay compañeros y compañeras nuestros, lo sabemos, que están siendo, que estamos siendo amenazados en los últimos días. Estamos viendo que algunos compañeros incluso han sufrido ya no solo violencia verbal, sino violencia física", ha manifestado Barbón.

Ha lamentado el presidente asturiano que haya partidos que a día de hoy siguen sin condenar la violencia porque ha recordado que "cuando uno es demócrata tiene que condenar la violencia siempre".