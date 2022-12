Barbón dice que quienes votan en contra las cuentas están renunciando a ser alternativa y gobernar Asturias

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que el de hoy es un "día importante para los asturianos" y ha incidido en que los grupos que hoy votan en contra de las cuentas para 2023 "han decidido renunciar a ser alternativa y gobernar Asturias".

Barbón hacía estas declaraciones en los pasillos de la Junta General donde se debaten las enmiendas parciales de los grupos a las cuentas y con la seguridad de que el proyecto presupuestario quedará hoy definitivamente aprobado.

El Presidente ha querido agradecer el apoyo de los grupos políticos con los la que los socialistas han acordado las cuentas, IU y Grupo Mixto y también a Podemos, cuya militancia ha decidido dar el apoyo al proyecto presupuestario.

"Se lo agradezco porque estos grupos han pensado en los intereses de Asturias y no en sus intereses electorales y esto lo que viene a significar es que hay dos bloques: el de los parttidos que estamos pensando en gobernar Asturias a partir de mayo de 2023 y en que Asturias no se pare y el bloque de quienes con su renuncian a ser alternativa y gobernar", ha indicado Barbón.

También ha mostrado su "decepción" con el grupo de Foro Asturias, ya que ha manifestado que "es posiblemente el grupo que más le ha decepcionado".

"Una formación que presume de asturianismo político no puede ser cómplice del bloque del no, sabiendo que Asturias no puede pasar 2023 sin presupuestos. Así que por mucho que quieran hacerse pasar por alternativa en Asturias mal van por ese camino", ha dicho.

Ha recordado el presidente asturiano que este es el cuarto presupuesto aprobado en la Legislatura. "Con este presupuesto son cuatro de cuatro y eso significa que tenemos presupuesto todos los años por primera vez desde la legislatura 2003-2007", ha manifestado Barbón.

Ha incidido en que estos presupuestos serán muy útiles para Asturias y dan estabilidad a la Comunidad Autónoma, por los que se ha mostrado muy satisfecho de cumplir con ese objetivo.