Barbón (FSA) carga contra la "oposición táctica" del PP y la "abstención incomprensible" de UP al objetivo de déficit

Publicado 27/07/2018 18:10:47 CET

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha criticado este viernes las posturas del PP y Unidos Podemos en el Congreso respecto a los objetivos de déficit. A su juicio, "no se entiende la oposición táctica del PP ni la abstención incomprensible de Podemos a los objetivos de déficit".

En una nota de prensa, el secretario general de la FSA-PSOE ha asegurado que "lamenta profundamente" este rechazo, "porque la ciudadanía no puede entender que se impida gastar 6.000 millones más el próximo año, 49 millones para Asturias".

El líder de la Federación Socialista Asturiana, a la vista del rechazo esta mañana a la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha declarado que, "pensando en los intereses de Asturias y teniendo en cuenta que el Principado pierde la posibilidad de gastar 49 millones de euros el próximo año, lamento profundamente lo que estamos viviendo".

Adrián Barbón se muestra convencido de que "la ciudadanía no puede entender que habiendo conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez un objetivo de déficit mejor del previsto, tras negociar con la Unión Europea, que permite gastar 6.000 millones de euros más de lo inicialmente previsto, en políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales) y reforzar el sistema de pensiones, Podemos opte por la abstención".

"No es comprensible ni admisible esa abstención y, lo más importante, no tiene justificación" porque, puntualiza, "supone que Asturias no pueda disponer el próximo año de 49 millones de euros", ha señalado.

Adrián Barbón ha criticado además "la oposición táctica del PP para intentar paralizar el plan de estabilidad y desgastar al nuevo Gobierno de España". "La oposición del PP", denuncia el secretario general de la FSA-PSOE, "no es entendible porque antepone sus intereses como partido a los intereses generales de los ciudadanos".

El dirigente de la FSA ha destacado que los nuevos objetivos de déficit y el techo de gasto rechazados en el Congreso significa renunciar a poder disponer de más recursos para políticas sanitarias, educativas, políticas sociales, para jóvenes, atención a mayores y reforzar la financiación de las pensiones.

Finalmente, ha puesto en valor los nuevos objetivos de déficit porque "ofrecen mayor margen fiscal, especialmente a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a la Seguridad Social" y recuerda que las nuevas reglas fiscales "son beneficiosas para las comunidades autónomas, que dispondrán de 2.500 millones más el próximo año (49 millones más en el caso de Asturias)".