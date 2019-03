Barbón (FSA) rechaza un "sumatorio de las derechas teledirigido por la extrema derecha" en Asturias y España

Publicado 26/03/2019 14:08:46 CET

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este martes su rechazo al "sumatorio de las derechas teledirigido por la extrema derecha" que podría llegar a formar gobierno tras las elecciones generales y autonómicas.

Barbón ha reconocido que le da "auténtico pavor" que esto pueda llegar a suceder, y por ello ha llamado a votar al PSOE como manera de concentrar el voto progresista y moderado de aquellos que no quieren que "el futuro de España lo marque la extrema derecha". En unas declaraciones remitidas por el partido, ha rechazado también la tesis de Ciudadanos de "vetar" al PSOE a nivel nacional. "Tienden a decir q vetan al PSOE y no tienen problema en hablar con la extrema derecha en Andalucía", ha recriminado.

Respecto a las listas al Congreso y al Senado por Asturias, que hoy se han conocido en su totalidad, ha llamado la atención sobre la presencia de mujeres en las mismas, afirmando que la del PSOE es "la única" lista que da una "primacía importante" a las mujeres, al contar con Adriana Lastra y Luisa Carcedo como números uno y dos respectivamente.

En este punto, se ha referido a la candidatura del PP que, si bien la lidera una mujer, Paloma Gázquez, "hasta el número cinco" no hay otra mujer en la lista. En un momento en el que partidos de "extrema derecha" "atacan" conceptos como la igualdad entre mujeres y hombres o "dicen que la violencia de género no existe", el resto de partidos, ha reprochado, no se "vuelcan en una apuesta decidida" por la igualdad.

Realizando un "examen rápido" a las candidaturas asturianas, ha dicho, "la más potente" es la del PSOE ya que es "la que defenderá mejor los intereses de Asturias".

En el ámbito nacional, se ha referido al veto que Ciudadanos ha interpuesto contra el PSOE, afirmando que no van a pactar con los socialistas tras las elecciones del 28 de abril. El PSOE, ha dicho, no piensa en con quién pactar, sino en ganar "de la forma más contundente", ya que esa será, a su juicio, "la garantía de un gobierno más estable".

"Si concentramos los votos en el PSOE y en Pedro Sánchez, habrá un gobierno estable del PSOE sin necesidad de otros tipos de situaciones", ha remarcado.