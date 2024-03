Barbón sobre la hora del pleno de infraestructuras: No está mal que nos pasemos una tarde entera trabajando en la Junta

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha replicado este viernes a las críticas de la oposición sobre el horario vespertino del pleno monográfico de infraestructuras fijado para el lunes y martes de esta próxima semana. "No está mal que los diputados y diputadas nos pasemos una tarde entera trabajando en la Junta", ha dicho.

"Yo marcho muchas veces de presidencia a las 9 de la noche, y no me caen los anillos por ello. Incluso a veces más tarde, incluso a veces me quedo a dormir", ha añadido en declaraciones remitidas a los medios en Caravia, con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno en el concejo.

Barbón sostiene que han sido varios grupos los que han solicitado el pleno y "la Junta General ha tenido a bien conceder" que se celebre. "Lo que pasa es que, lógicamente, si lo que pretenden es que el gobierno esté, y particularmente el presidente pueda asistir, eso hay que cuadrarlo", ha remarcado, incidiendo en que la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, estaba programada desde antes de la petición de pleno.

Además, ha aprovechado para avanzar algunos asuntos que abordará con la ministra como el proyecto de la red autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años; la Formación Profesional; o la especialidad docente de asturiano.

"Yo creo que se puede casar todo y no pasa nada porque el pleno se celebra el lunes y el martes por la tarde. Yo no veo ningún problema, no acabo de entender el problema más que, simplemente, protestar por protestar", ha señalado.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a referirse al anuncio de prórroga presupuestaria por parte del Gobierno central, para pedir "coherencia" al PP ante sus críticas.

"No puedes criticar, por un lado, que va a haber presupuestos y, por otro lado, vayas a votar en contra, o votes en contra del techo de gasto. Eso cualquier ciudadano entiende que es tacticismo político, y a mí no me gusta el tacticismo político", ha dicho.

Asimismo, ha reiterado que prefiere que haya presupuestos pero entiende que las dinámicas electorales "son las que son, complican el proceso". "En todo caso, los cálculos que había es que los presupuestos se iban a aprobar en torno al verano", apunta, argumentando que, por tanto, "iban a tener una incidencia muy limitada, porque cuando una prórroga se extiende tanto ya, no va a haber apenas variación". "Lo que pido al PP, con todo el respeto del mundo, es coherencia", ha dicho.