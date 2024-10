Barbón se muestra "sorprendido" y decepcionado" tras las denuncias públicas a Errejón: "Tolerancia cero"

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este viernes "sorprendido" y "decepcionado" tras conocerse denuncias públicas contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

"Tolerancia cero", ha remarcado el líder del Ejecutivo asturiano en respuesta a los medios en el Hotel de la Reconquista de Oviedo donde esta mañana se celebrarán las audiencias de los Premios Princesa de Asturias.

Barbón ha hecho estas declaraciones después de que la actriz Elisa Mouliáa haya denunciado ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional a Íñigo Errejón por haberla acosado sexualmente, presuntamente. La también presentadora ha asegurado que le obligó a tener una relación sexual que no consintió, y que le hizo sentir invadida.

La propia actriz anunció anoche en la red social X que había sido víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón, poco después de que el exportavoz de Sumar en la Cámara Baja anunciase que renunciaba a su escaño y abandonaba la política por supuestos problemas de salud mental y afectivos.

Barbón asegura que "no sabía ni nunca había escuchado absolutamente nada de los comportamientos que ahora se están haciendo públicos", y reconoce que le "sorprendió muchísimo" cuando leyó las primeras noticias.

"Me sorprendió su dimisión y me han sorprendido aún las explicaciones del porqué de la dimisión. Habrá que escuchar muy atentamente esas denuncias de la las mujeres afectadas. Yo creo que con estos temas hay que tener tolerancia cero", ha apuntillado.

Respecto a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, Barbón entiende tras sus declaraciones que no sabía nada, para añadir que no está en su "cabeza". "No tengo ni idea lo que sepa o no Yolanda Díaz, yo le hablo de mí y jamás en mi vida había escuchado cosas similares", dice.

"No es de mi partido pero eso no quita para que yo me sienta sorprendido porque una persona que hace gala de la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y que ahora veamos estas acusaciones es terrible", apuntilla.