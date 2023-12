Barbón: "No es más constitucionalista quién más lo dice, lo grita o manifiesta. Es quién más la cumple"

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a reivindicar este miércoles la Constitución Española como la "gran obra del diálogo y búsqueda de consenso que significó la Transición" y ha incidido Barbón en que "no es más constitucionalista quién más lo dice, lo grita o manifiesta. Es quién más la cumple. Es sencillo de entender".

Barbón se manifestaba así este Día de la Constitución en su cuenta personal en la red X. Allí recuerda Barbón que es "el primer Presidente del Principado de Asturias nacido después de aprobarse y entrar en vigor la Constitución".

Dice el presidente asturiano que acata la Norma pero también la defiende, porque recuerda que "la Constitución Española no obliga a defenderla, solo acatarla".

"La defiendo desde la convicción de lo que ha representado para España: el mayor período de paz y democracia, pero también de progreso y avances sociales. La defiendo desde la convicción de lo que ha representado para Asturias: tener identidad jurídico-política propia, tener autonomía para la gestión de nuestras competencias y poder defender nuestras posiciones como Comunidad histórica que somos. Y la defiendo de aquellos que la quieren triturar a base de incumplirla o atacarla", dice Adrián Barbón.

Añade en su cuenta que "Ahí están, contrarios a ella, partidos de todo tipo. Incluso algunos que se dan golpes de pecho cada día diciéndose constitucionales y luego la incumplen -por ejemplo, negándose a proteger las instituciones renovando el Consejo General del Poder Judicial pese a estar su mandato 5 años caducado-".

"La defiendo de aquellos que dicen que son muy constitucionalistas y luego se manifiestan en Ferraz bajo el lema: "la Constitución destruye la nación". Y lo hacen porque les sobra el título VIII, la base para que Asturias exista como autonomía política. La defiendo de todo y cada uno de los que quieren acabar con ella, da igual el signo político que tengan. ¿Y cómo la defiendo? Explicándola, respetándola, haciendo pedagogía de lo que supone para nuestras vidas, haciéndola cumplir en Asturias y reivindicando su cumplimiento, haciendo frente a los que, desde dentro del sistema político, la quieren destruir", escribe Adrián Barbón.

Considera el presidente asturiano que como toda obra colectiva fruto del diálogo, hay artículos que hoy sería bueno reformar e incide en que para ello se necesita consenso, como pasó en 1978. "Pero no me engaño y no os engaño: si no hay consenso para cumplirla renovando el Consejo General del Poder Judicial, difícilmente lo habrá para reformar la Constitución", añade Barbón, que entre las reformas pendientes señala el convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial; la necesaria reforma del artículo 49, para dejar de faltar al respeto a una parte importante de nuestra sociedad, las personas con discapacidad y proponer la necesidad de políticas públicas para su apoyo o la constitucionalización de los grandes avances sociales, por ejemplo, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

"Y ayer añadí otra: manteniendo el sistema parlamentario, plantear una elección directa de la persona que ocupe la Presidencia del Gobierno", dice Barbón para desear "¡Feliz día, hoy y siempre, de la Constitución Española!".