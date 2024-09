Barbón sobre la nueva oficina económica: "No hay ningún retraso, hay un compromiso y lo vamos a cumplir"

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PREESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha negado este miércoles que exista retraso alguno en la puesta en marcha de la nueva Oficina Económica y estrategia de captación de inversiones. "Es imposible que se retrase lo que nunca existió. Para retrasar algo tendría que haber algo", ha dicho Barbón en respuesta a los medios tras la celebración del consejo de Gobierno. Ha añadido que lo que hay es "un compromiso que van a cumplir".

Adrián Barbón ha indicado que fue la pasada semana cuando en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno entre la FSA e IU Convocatoria por Asturias cuando se cerró el acuerdo sobre la puesta en marcha de esa oficina, que supone crear una estructura nueva y por lo tanto unos costes que no se pueden sacar de los presupuestos actuales porque no estaba previsto.

"Hemos adquirido el compromiso la semana pasada para la creación de esta oficina económica que va a depender de la presidencia del Principado como punto clave para que ninguna inmersión se pierda. Ahora, en mi equipo que está definiendo qué estructura va a tener", ha dicho Barbón.

Así el presidente asturiano ha manifestado que la nueva estructura, que va a depender jerarquicamente de el mismo, tendrá al frente una persona con rango de viceconsejero.

"Tiene que definirse toda esa estructura, y tiene que llevarse a los Presupuestos porque si no, no tenemos capacidad económica para sostenerlo. Entonces, no hay ningún retraso, lo que hay es un compromiso y lo vamos a cumplir. Mi equipo ya está trabajando en la estructura que va a tener esa oficina y también la persona que va a estar al frente", ha insistido.