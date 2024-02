Barbón pide a Vox que no engañe al medio rural porque sin la Política Agraria Común no habría sector en Europa

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha replicado a Vox que su Gobierno está en contra de la burocracia y los burócratas, también los de la Unión Europea, pero ha pedido a la portavoz de Vox, Carolina López, que no engañe al medio rural, porque el medio rural sabe que si desapareciera la política agraria común, directamente abocaría al cierre de la ganadería y el sector agricultor y ganadero de toda Europa.

Barbón ha lamentado que la portavoz de Vox se limite a leer lo que tiene escrito del día anterior a pesar de que "en la Cámara surjan debates nuevos de actualidad".

Así, ha indicado que sus intervenciones demuestran que no ha gobernado nunca, que no ha formado parte ni de un gobierno municipal, ni de un gobierno autonómico y por lo tanto "no sabe lo que significa gobernar".

"Lo cierto es que, en el fondo, ustedes lo que quieren es que a Asturias les vaya mal. Y saben por qué quieren que a Asturias les vaya mal, los señores de Vox quieren que vaya mal porque creen que cuanto peor le vaya a Asturias, mejor les va a ellos", ha dicho Barbón.

El presidente asturiano respondía así a la portavoz de Vox, Carolina López, que preguntó al presidente asturiano si está satisfecho con la situación que afronta la región en este inicio de año.

López ha replicado a Barbón que lo primero para que las cosas en Asturias funcionaran de manera adecuada es tener un plan para Asturias debidamente organizado, planificado y trabajado que a día de hoy considera que no existe.

"Ustedes sólo hacen que improvisar y para muestra es que ayer tenían un determinado modelo de gobierno con consejerías nuevas, hoy anuncia otro y mañana ya se verá. Y esto teniendo en cuenta que hace escasos 6 meses ustedes proponían una nueva estructura de gobierno que era lo mejor para la década del cambio en Asturias", ha dicho la portavoz de Vox.

Pero además la diputada de Vox ha trasladado a Barbón que "debe ser más humilde", porque "un presidente no puede decir que ha cumplido con los asturianos de manera sobresaliente cuando la situación de Asturias es la que es".

"Eso sólo demuestra egocentrismo y soberbia por su parte", ha manifestado Carolina López.