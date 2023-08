Barbón (PSOE) considera "inaceptable" la forma de actuar de Rubiales

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha tildado este viernes de "inaceptable" el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Barbón ha criticado a Rubiales por no arrepentirse y por no rectificar su manera de proceder.

"No una, varias ocasiones, tuvo de arrepentirse de lo sucedido. No una, varias ocasiones, tuvo ocasión de rectificar pública y privadamente. No una, varias ocasiones, su reacción fue insultar a las personas que criticaron su comportamiento. Inaceptable", ha escrito el dirigente asturiano después de que Rubiales afirmase en la asamblea de la RFEF que no iba a dimitir.