Barbón (PSOE): "A constitucionalistas no nos va a ganar nadie"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que al PSOE "a constitucionalistas no les va a ganar nadie".

Durante su intervención en el acto del Pozu Funeres en Laviana, Barbón ha cargado contra los discursos que acusan al PSOE de faltar a la Constitución, recordando que "todos" los diputados socialistas en las Cortes Constituyentes, votaron a favor de la Constitución de 1978. "Todos en bloque, no quedó ni uno", ha dicho, frente a los diputados de Alianza Popular, entre cuyas filas solo la mitad de los diputados la respaldaron entonces. "Para decirse tan constitucionalistas, qué pena que no lo fueran en 1978, cuando más necesario era", ha apostillado.

Con este ejemplo, Barbón ha querido dejar claro que el PSOE sigue "plenamente" defendiendo la Constitución, reiterando, como viene repitiendo en las últimas semanas, que el límite de las negociaciones para formar gobierno en España está precisamente en la Carta Magna.

"Todo lo que cabe dentro de ella es un acuerdo válido. Lo que está fuera de ella, si no se reforma, no es válido", ha argumentado, asegurando que en este punto cree que está siendo "muy claro". "Así que, que no haya ninguna duda, a constitucionalista no nos va a ganar nadie. Nadie. Nadie. Repito, nadie", ha zanjado.

Una vez aclarado este asunto, el líder de los socialistas asturianos ha defendido que se forme un gobierno en España con el que

el Ejecutivo de Asturias pueda negociar "todo lo que tiene que negociar". "Claro que yo quiero que haya un gobierno de España, y un gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, porque además es el único gobierno posible", ha defendido, mencionando la investidura de Alberto Núñez Feijóo y sus dificultades para reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente.

"No reúne los números", ha dicho, entre otras razones porque el PNV "ya no quiere saber nada del Partido Popular" porque "ya no es que sea rehén políticamente para conformar gobiernos de la extrema derecha de Vox, que lo es, sino porque cada vez cuesta más distinguirlo de Vox en sus planteamientos".

SE DIRIGE A QUIENES "INTENTAN ALIMENTAR POLÉMICAS ESTÉRILES" SOBRE EL PSOE

El presidente asturiano se ha referido también a quienes "intentan alimentar polémicas estériles y falsas intentando hablar del socialismo de ayer como si fuera distinto del socialismo de hoy". "Les digo que no, que no se equivoquen, que lo bueno que tiene el partido socialista es que es la misma organización, ayer, hoy y mañana", ha defendido.

Así, ha asegurado que el PSOE "evoluciona" con la sociedad y "entiende los cambios", profundizando en la participación democrática.

Se ha dirigido Barbón a las palabras del secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ayer mostró su "solidaridad" con los militantes socialistas por la "persecución" dentro del PSOE a quienes defienden "valores constitucionales". "Se ha instaurado un régimen sectario del terror", dijo el dirigente 'popular', reprochando la "complicidad" de Barbón con esa situación mientras se niega a reunirse con Feijóo.

"Es terrible", ha defendido, que alguien diga que son "cooperadores de un régimen del terror". Barbón ha aprovechado para decir que él "siente lástima" por la militancia del PP, porque lleva siete años sin poder elegir a su líder en Asturias.