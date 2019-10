Recuerda a Foro que los problemas de la industria asturiana no dependen de una persona sino de muchos factores

Publicado 09/10/2019 12:06:38 CET

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este miércoles en el Parlamento asturiano que el problema de la industria asturiana "no responde a Teresa Rivera ni a una persona concreta, sino que obedece a muchas cuestiones mucho más complejas, desde el precio de la energía, las compensaciones por emisiones de CO2 o cuestiones relacionadas mismamente con las relaciones políticas".

Barbón respondía así a la pregunta planteada durante el pleno por el diputado de Foro, Adrián Pumares, que se ha interesado por las acciones está promoviendo el presidente del Principado para poner solución a la situación de "emergencia total" que vive la industria asturiana y, en concreto, ArcelorMittal.

La de Foro no ha sido la única pregunta planteada a Barbón que ha tenido que ver con la industria asturiana y su futuro. Así, en respuesta a Foro Barbón reiteró que en esta cuestión resulta clave tener comunicación con las empresas asturianas pero en todo momento y no sólo en momentos de crisis. Además ha indicado que "no es positivo recurrir al discurso del alarmismo".

Barbón ha recordado que Pedro Sánchez es el primer presidente del Goierno que se reúne con Lakshmi Mittal , algo que el presidente de la multinacional "intentó varias veces con Mariano Rajoy y no consiguió".

"Es cierto que hay problemas, no los negamos, pero pueden contar con este Gobierno para defender los intereses de la industria asturiana", ha dicho Barbón, que ha llamado a una posición común de la Junta en este sentido.

Por su parte el diputado de Foro, Adrián Pumares ha indicado que no se trata de una cuestión de alarmismo pero no se puede obviar los asturianos llevan muchos años con el mismo tipo de alarmas.

El diputado de Foro se ha mostrado muy crítico con la "irresponsable carbonización exprés promovida por el PSOE" y ha indicado que noticias como las de ArcelorMittal que habla de una emergencia total "ya no pueden sorprender a nadie".

"El tiempo para las lamentaciones ya pasó y no se puede seguir invocando la formación de un Gobierno como solución a todos los males", ha dicho Pumares, que ha pedido a Barbón "que se remangue, se ponga el mono de trabajo actúe como presidente".