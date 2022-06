Barbón replica a la oposición que la ley electoral impedirá la inauguración oficial de la Variante de Pajares

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha salido este jueves al paso de las críticas de la oposición por los encuentros con varios ministros en Madrid y por la fecha de entrada en funcionamiento del AVE y ha descartado cualquier acusación de "electoralismo" porque ni él ni la ministra podrán inaugurarlo por ser periodo electoral.

En este sentido ha pedido a la oposición "que no se ponga nerviosa" porque el hecho de que la puesta en servicio de la Variante de Pajares vaya a ser en el mes de mayo significa que no puede haber acto oficial de inauguración".

"Me parece triste que algunos grupos piensen que voy a hacer un acto inaugural porque no lo permite la ley, con lo cual no habrá inauguración sino puesta en marcha. Me pregunto si preferían que se retrasara esa puesta en marcha", ha indicado el presidente asturiano.

Barbón ha negado que se den nuevos retrasos en la puesta en marcha de la alta velocidad y ha recordado que la previsión y fecha aportada por el Ministerio era "el primer semestre de 2023". En este sentido ha manifestado que es imposible que se adelante porque la autorización de seguridad no estará completa hasta el mes de mayo".

Ha añadido que "si no hubiese ido a ver a los ministros se hubiera criticado que no hubiera ido" y ha añadido que él "no está en esa clave ni en el tacticismo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo, Adrián Barbón ha incidido en que "ese maratón ministerial se va a repetir más a menudo" y ha insistido en que su gobierno está para gobernar y este año "no puede ser un año perdido".

En este sentido ha reiterado que cuando va a Madrid lo hace para defender los intereses de Asturias por encima de los de su partido. "A lo que estoy es a defender a Asturias y no respondo a claves

Ha incidido en que las reuniones han sido muy intensas con "muchísimas cosas que se han abordado" aunque sólo se hayan trasladado algunos a la opinión pública.

Así ha pedido a la oposición "tranquilidad" a los grupos de la oposición aventurando que algunos "ya están muy nerviosos por las encuestas".

MEDIDAS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por otra parte, preguntado sobre el Consejo de Ministros extraordinario anunciado por el Gobierno central y lo que espera del mismo, Barbón ha manifestado que "está seguro de que el paquete de medidas que se va a anunciar responde a lo que la gente espera de los políticos".

"Llevo reclamando mucho que los políticos nos dejemos de debates ficticios y hablemos de los problemas reales y por lo que se prevé parece que va a ser un anuncio completo de respuesta a las necesidades de la gente", ha dicho Barbón.