Bendodo refrenda a Queipo como candidato del PP a la Presidencia de Asturias en 2027

Queipo rechaza la bilateralidad y exige a Barbón "que no negocie nada en Moncloa que tenga que ver con financiación"



OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha refrendado este jueves al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, como candidato del PP a la Presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas de 2027.

"Será presidente de Asturias", ha apuntillado, seguro del éxito de su candidatura tras valorar en varias ocasiones su gestión al frente del partido y los resultados electorales en la comunidad tanto en las generales y como en las europeas desde que lidera la formación en Asturias.

En declaraciones a medios con motivo de una reunión con Queipo para abordar la moción del PP en defensa de la negociación multilateral de la financiación autonómica y contra el "cupo independentista" en parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, Bendodo ha dicho que Queipo "es el líder que el PP de Asturias buscaba y el presidente que Asturias necesita".

El dirigente nacional del PP ha recordado que en las pasadas elecciones autonómicas --en las que Diego Canga fue cabeza de lista del PP-- "no se produjo el cambio de gobierno en Asturias por un puñado de votos", para añadir que está "convencido" de que "desde que Álvaro Queipo es presidente del partido, el Partido Popular de Asturias no ha hecho más que crecer y, si hoy hubiera un proceso electoral en Asturias, el cambio se produciría y tendrían como presidente a Álvaro Queipo".

Así, se ha mostrado convencido de que Queipo será presidente del Principado al estar consolidando su proyecto desde el diálogo y ha avanzado que "el próximo gobierno de Queipo le bajará los impuestos a los asturianos". "El cambio tiene que llegar y es la hora de que Asturias cambie", sostiene, remarcando que el PP ha sido en Asturias primera fuerza en los comicios generales y europeos, y gobierna 21 municipios.

Por contra, señala que el PSOE de Asturias está "a la baja, en caída libre, sin voz propia ni agallas, que antepone sanchismo a los intereses de Asturias". Bendodo se ha preguntado dónde están los diputados y senadores socialistas asturianos y ha recriminado a Adrián Barbón que sea un "presidente que agacha la cabeza y guarda silencio ante un acuerdo que va contra intereses de Asturias", en referencia al acuerdo sobre la financiación de Cataluña entre los socialistas y Esquerra.

Así, califica a Barbón de "mal gobernante" por callar ante Sánchez e invita "a cada alcalde, concejal y diputado" a apoyar la moción del PP como "dique de contención" frente al "cupo separatista".

REUNIÓN ENTRE BARBÓN Y SÁNCHEZ

De hecho, Bendodo cree que el próximo día 27 Adrián Barbón tendrá una "prueba del algodón" en su reunión con el presidente del Gobierno de España para demostrar si está "a favor de los asturianos o de Sánchez". "Las dos cosas no pueden ser, porque ese cupo separatista va contra los asturianos", ha apuntillado.

En la misma línea, Álvaro Queipo ha recordado que este lunes el PP logró sacar adelante en la Junta General una proposición no de ley (PNL) pese al voto en contra de PSOE e IU-Convocatoria, contra el pacto de financiación entre Esquerra y el PSC y en defensa de la negociación multilateral del nuevo modelo.

"Asturias rechaza el 'cupo independentista', el parlamento asturiano habló con claridad", ha destacado Queipo, advirtiendo de que el PP de Asturias firmó el acuerdo asturiano sobre financiación para que el presidente del Principado "tenga fuerza para negociar con contundencia la mejor financiación" en el marco de una "negociación multilateral".

En ese sentido, ha asegurado que "Barbón no tiene el apoyo del PP para una negociación bilateral". Por ello, ante la reunión del día 27 le exige "que no negocie nada en Moncloa que tenga que ver con financiación", añadiendo que los 'populares' no van a permitir que "blanquee el proceso de bilateralidad para el cupo independentista".

Para ello, reclama Queipo que en la agenda y conclusiones de la reunión entre Barbón y Sánchez no se incluya "nada" con relación al sistema de financiación y entiende que sería "muy positivo" que el presidente asturiano convoque "a todos los grupos" tras el encuentro para explicar a los representantes parlamentarios de los asturianos el contenido de la reunión y saber los planteamientos del Gobierno de España para Asturias.