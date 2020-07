Blanco (Vox) acusa a Barbón de usar "políticamente" el asturiano en el homenaje a las víctimas del coronavirus

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Junta General, Ignacio Blanco, ha acusado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de "utilizar políticamente el bable en el acto de homenaje a las víctimas del coronavirus en la región", celebrado el pasado viernes en las inmediaciones del HUCA. En dicho acto Barbón utilizó el asturiano en una breve parte de su discurso.

Ignacio Blanco y la diputada de la formación, Sara Álvarez, han hecho este viernes balance del primer año de legislatura con el socialista Adrián Barbón al frente del Gobierno y han puesto sobre la mesa los temas que a su juicio jugarán un papel relevante en el nuevo curso político.

Uno de esos temas, según ha asegurado Blanco será "el bable". En este sentido el diputado ha incidido en que se trata de un asunto "que distancia de la sociedad asturiana" y ha anunciado que su grupo está estudiando emprender acciones legales contra la reforma del Reglamento de la Junta que regula el uso del asturiano en la Cámara.

"Creemos que esa reforma no soluciona el problema, hay partes de los discursos que entiendo, pero otras no y la solución adoptada en el último pleno por parte del presidente de la Cámara ante una intervención en bable no es ajustada a derecho", ha insistido Blanco, que ha reiterado que su grupo lo que quiere es "entender lo que dicen no sólo nosotros, sino que lo entienda también la gente que escucha el debate".

Así, Ignacio Blanco ha manifestado que "el derecho a hablar no obliga al que te escucha a entenderte" y ha considerado que se trata de una cuestión que es más bien de mera educación.