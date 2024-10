Blandiana afirma que se resiste a "las olas siempre cambiantes de la posmodernidad"

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La galardonada con el Princesa de las Letras, la escritora rumana Ana Blandiana, ha indicado que en el universo actual "las naciones se difuminan ante las ideologías" y que en la profundidad del tiempo "se estrellan las olas siempre cambiantes de la posmodernidad", algo a lo que se resiste "porque me duele España, me duele Rumanía, me duele el mundo".

Así, ha afirmado que el cristianismo consiguió mantener el equilibrio durante más de dos mil años, pero a partir del siglo XX se ha impuesto "el odio de clase o de raza, entre mujeres y hombres, entre hijos y padres". "La poesía moderna es la expresión desgarradora de este desequilibrio existencial", ha destacado.

Por eso, parafraseando a Miguel de Unamuno, Blandiana ha puesto en valor la importancia que la famosa expresión del escritor --'me duele España'-- tuvo en su formación intelectual y espiritual.

"He utilizado la angustia del filósofo español ante el destrozo de su país como un punto de apoyo en el universo actual, en el que las naciones se difuminan ante las ideologías, como un ancla en la profundidad del tiempo, en cuya superficie se estrellan las olas siempre cambiantes de la posmodernidad, a las que me resisto porque me duele España, me duele Rumanía, me duele el mundo", ha señalado.

Así lo ha indicado en el Teatro Campoamor de Oviedo durante su discurso durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde ha querido recordar su país y la diáspora rumana "que sigue mirando hacia casa para ayudar a sus familias enviando paquetes y dinero y manteniendo a los más pequeños en la escuela".

"Cada nuevo logro me devuelve al lugar de donde partí", ha señalado, para destacar el papel "de resistencia" que jugó la poesía durante la dictadura de Ceausescu, cuando a pesar de las prohibiciones "miles de poemas consiguieron pasar de celda en celda y de prisión en presión" y donde las composiciones líricas se convertían en "una verdadera sinfonía de resistencia espiritual" y en "una arma de defensa contra la locura".

Para la escritora, la poesía es un "medio de salvación" para las personas que sintieron que estaba en peligro su vida, ya que en ella se esconden "las últimas moléculas de libertad" que la gente "respira para sobrevivir". Además, ha indicado que el sufrimiento no prohíbe la poesía, pero "la realza, le otorga brillo y le da significado".

"La poesía no habla de la realidad, sino que es capaz de construir otra realidad en la que podemos salvarnos", ha afirmado, para preguntarse que si "lo que ayer nos salvó del miedo, del odio y de la locura", hoy en día puede salvarnos "de la soledad, de la indiferencia, del vacío de fe, del exceso de materialismo y consumismo y de la falta de espiritualidad".

Para finalizar su discurso ha indicado que el galardón que recibe es "diferente de cualquier otro premio otorgado a la poesía" ya que "combina el misterio de la poesía y el misterio de la realeza, tan extrañamente relacionados entre sí en la medida en que la gente, sin entenderlos y sin saber para qué sirven, siente que sin ellos todo sería menos bello y menos bueno".

LA AUTORA

Ana Blandiana (Rumanía, 1942), poetisa, ensayista y política, publicó en 1964 su primer libro de poemas, 'Persoana întâia plural' (Primera persona del plural), y alcanzó el éxito con 'Calcâiul vulnerabil' (1966) (El talón vulnerable) y 'A treia taina' (1969) (El tercer sacramento).

Varios de sus poemas que convirtieron en iconos de la lucha contra la dictadura comunista. Tras la revolución de 1989, inició su vida política con una campaña que promovía la eliminación del legado comunista y la creación de una sociedad abierta.

Presidenta de honor del PEN de Rumanía, galardona con la Legión de Honor francesa, es miembro de la Academia Europea de Poesía, de la Academia de Poesía Mallarmé, de la Academia Mundial de Poesía (Unesco) y de la Unión de Escritores de Rumanía. Desde 1994 es miembro fundador y presidenta de la Fundación La Alianza Cívica, un movimiento apolítico cuyo propósito es aliviar las consecuencias de más de cincuenta años de comunismo en el país.