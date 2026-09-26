Los bomberos del SEPA realizaron en agosto más de 1.200 salidas

Archivo - Parque de Bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de parques de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias registró en agosto un total de 1.209 salidas a distintas intervenciones, 399 para incendios, de las cuales 304 salidas fueron para incendios forestales y 95 para incendios urbanos.

Entre otras, también se realizaron 81 salidas para rescates, 17 para rastreos y 40 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 386 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente para retirada de himenópteros.

Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 70.737 llamadas el pasado mes de agosto. La mayor parte, en concreto 49.483, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente.

Todas esas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 29.240 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 20.692 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 4.416 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 806 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 943 incidentes.